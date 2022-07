Guía útil para el fin de semana del Orgullo 2022 en Madrid: manifestación, conciertos y otras actividades

Este fin de semana la actividad se multiplica en el Orgullo con los días grandes de la fiesta. La manifestación estatal y el desfile de carrozas de este sábado son sin duda los platos fuertes. Pero el 9 y el 10 de julio hay programados cuatro escenarios de conciertos, que recopilamos junto a otra información útil para no perderse nada en unas fechas tan orgullosas.

Programa de Fiestas del Orgullo 2022 en Madrid: fechas, desfile, conciertos y actividades

En esta guía incluimos enlaces para ampliar los diferentes datos y eventos. Aquí puedes consultar toda nuestra cobertura del Orgullo 2022: noticias, crónicas de los momentos más destacados, recomendaciones culturales e incluso miradas a la historia de la celebración y el colectivo en Madrid. Respecto al futuro inmediato, te lo despejamos ahora mismo:

¿Cuándo y dónde es la manifestación?

La manifestación estatal del Orgullo 2022, de vuelta a la normalidad después de dos años marcados por la pandemia, arranca el sábado 9 de julio desde las 19.00 con el lema “Frente al odio: Visibilidad, Orgullo y Resiliencia”. Como en ediciones previas, el recorrido partirá de la glorieta de Carlos V, atravesará el Paseo del Prado, Recoletos y finalizará en la Plaza de Colón, donde se leerá el manifiesto elaborado por las asociaciones organizadoras. Para llegar a la glorieta de Carlos V, cabecera del itinerario, hay varias opciones:

Atocha: Renfe, Cercanías y línea 1 de metro

Renfe, Cercanías y línea 1 de metro Estación del Arte: línea 1 de metro

línea 1 de metro Paradas de autobús: líneas 1, 6, 27, 34, 36, 45, 85, C1 y E1

¿Quién participa en ella y qué afluencia se espera?

La marcha estará encabezada por activistas y entidades LGTBIQ+ y representantes de diversos sectores de la sociedad a través de Madrid Orgullo (MADO). COGAM y la Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) son dos de las principales impulsoras. La organización habilitó formularios de inscripción para grupos (asociaciones u ONGs del colectivo, así como partidos políticos, que deben indicar el lema de su pancarta), batukadas, voluntariado y empresas.

Por supuesto, esta reivindicación de la diversidad está abierta a cualquier persona que desee celebrar la libertad. Desde MADO estiman una afluencia superior a las 2 millones de personas. El despliegue policial movilizará a 500 efectivos, 400 agentes municipales y 100 trabajadores de SAMUR-PC Por aquí puedes consultar estas y otras curiosas cifras del Orgullo.

Ojo con el calor y otras recomendaciones

Pese al horario de inicio, bien entrada la tarde, MADO recomienda asistir con gorra o cualquier complemento para evitar insolación y llevar crema protectora solar ya aplicada (también traer más para todo el trayecto). Además, sugieren vestir calzado cómodo, a poder ser cerrado, para evitar que un pisotón o un cristal roto arruinen la fiesta. La temperatura estimada a la hora de la marcha será de unos 36ºC.

Se recomienda, por supuesto, un consumo responsable y moderado de bebidas alcohólicas, respetar las zonas verdes y el espacio público, ubicar los puestos de policía o asistencia médica más cercanos, dejar libres las vías de evacuación para los colectivos que se manifiestan y, respecto al covid-19, cumplir las indicaciones vigentes (actualmente la principal es, para quienes acudan en transporte público, utilizar en él la mascarilla).

Más polémica es la recomendación de no ir, además de con mascotas, “con niñas/os/es pequeñas/os/es, pues la aglomeración de gente puede asustarlas/os/es”. Algunas asociaciones en defensa de las familias o las infancias del colectivo no entienden que no pueda garantizarse la seguridad de personas que deberían encontrar en el Orgullo un entorno acogedor.

¿Qué pasa con las carrozas?

Más de 50 carrozas de distintas instituciones, organizaciones y empresas toman el testigo de la marcha a pie. Esta manifestación rodada aporta el el toque más festivo y colorido de la jornada sin dejar de lado las proclamas. Y les voy a dar un dato: Chanel, la orgullosa pregonera, participa en una de ellas (la de RTVE).

¿Retransmiten el evento en la tele?

Precisamente la televisión pública emitirá por primera vez el desfile del Orgullo para quienes se encuentren fuera de Madrid o no puedan acudir. Será con la conducción de María del Monte y Boris Izaguirre, en La 1 y desde las 19.00. Quien no lo hará específicamente es Telemadrid. Desde la cadena han asegurado que el 90% de Madrid Directo, espacio que emiten a partir de las 19.00, estará dedicado a esta cita. Pero por primera vez desde 2015 no habrá un espacio dirigido íntegramente a su cobertura.

¿Dónde ir después de la mani?

Chueca y toda Madrid estarán engalanadas (y abarrotadas) para la ocasión, así que no faltarán opciones. En MADO han organizado conciertos desde las 20.00 en los diferentes espacios habilitados para ello: Plaza de España (Xeinn o Valentina), Plaza Pedro Zerolo (Fiesta Master Pride Festival o DeLirio Love Pride), Callao (Boreal o Villano Antillano) y la Plaza de Barceló en Tribunal (Silvina Magari o Rocío Saiz), rebautizada como Plaza de las Reinas y sustituta de la Plaza del Rey después de la controvertida cancelación de las actuaciones programadas en ella. Puedes consultar el listado completo de conciertos por días, horarios y escenarios.

Si tienes interés en acudir a algún escenario en concreto, procura hacerlo con tiempo porque todos los espacios tienen limitación de aforo. El que más problemas de accesos suele registrar es el de Pedro Zerolo.

¿Y el domingo?

Y el séptimo día, el Orgullo tampoco descansó. Porque la resaca se cura con más resaca, la actividad no para el domingo, último día de las celebraciones oficiales. En la Plaza de Barceló, desde las 19.00, tienen lugar otros de actos y conciertos reubicados. Aquí las Cariño y Alba Reche, entre otras, ponen el broche de oro. Paralelamente, a las 20.00 empieza en Plaza de España la clausura de MADO. Luna Ki, Conchita Wurst, Agoney, Ricky Merino, Daniela Vega y Dana Internacional son las espectaculares tracas finales.

Si por contra el sábado lo diste todo y apetece un plan más de tranqui, ese día puedes disfrutar de una de las recomendaciones que propusimos por aquí, ya que en Cineteca se proyectan desde las 19.30 dos películas que se acercan a la realidad y la fantasía de las personas trans de maneras muy distintas. Otra estupenda posibilidad es recorrer algunos de los espacios más significativos de la memoria y la historia del colectivo en Madrid.

¿Cuáles son las restricciones de movilidad durante el finde?

El Ayuntamiento despeja de coches decenas de calles del centro durante las fiestas y aplica restricciones a la circulación de vehículos, especialmente este fin de semana. La manifestación y los eventos asociados a ella ocasionarán el corte al tráfico en el propio recorrido (Atocha-Colón) y con carácter previo en todo el eje Gran Vía-Princesa, desde el cruce con Alcalá hasta pasado Plaza España, a la altura de la esquina con Ventura Rodríguez. Todos los vehículos tendrán prohibido el tránsito desde las 8.00 hasta las 16.00 horas en este eje, con estas siguientes excepciones:

Transporte público, VTC, buses turísticos y taxis

Vehículos de carga y descarga para el abastecimiento de negocios cercanos

Residentes o titulares de aparcamientos de las citadas calles

Servicios de limpieza municipales y otros vehículos autorizados (unidades móviles, grúas, etc)

Desde el área de Seguridad indican que, debido a “la excepcionalidad y limitación temporal de la medida”, los vehículos que se salten las restricciones y circulen por Gran Vía no serán multados, aunque sí obligados a abandona el lugar. El consistorio prohíbe asimismo la circulación de vehículos pesados (más de 3.500 kilos) hasta el 10 de julio (inclusive) en todo el distrito Centro y otros nueve barrios de Salamanca, Retiro, Chamberí y Moncloa. El veto tiene lugar de las 18.00 a la medianoche. Por último y no menos importante, estará prohibido aparcar en numerosas calles hasta el domingo 10 a las 23.59. Todas ellas aparecen recogidas en este artículo.