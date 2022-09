Las obras de reforma de la plaza Vara de Rey desplazarán 150 puestos de El Rastro para enfado de sus titulares

Desde el próximo domingo, día 11 de septiembre, y hasta que finalicen los trabajos de remodelación de la plaza General Vara de Rey y calle Amazonas, serán 150 puestos ambulantes de los que cada domingo se montan en los citados emplazamientos de El Rastro de Madrid los que tengan que cambiar de ubicación, un contratiempo que, según la asociación mayoritaria de comerciantes de este mercado, perjudicará económicamente a los afectados y que podría evitarse “con voluntad política”, por lo que invitan al concejal de Centro, José Fernández, a rectificar su idea inicial y apostar por la alternativa de realizar las obras de lunes a sábado, dejando despejada de material y máquinas la zona el domingo para que los puestos puedan situarse en sus sitios de siempre.

Mayka Torralbo, vicepresidenta y portavoz de la Asociación Cultural El Rastro Punto Es, asegura que lo que solicitan no es ni imposible ni novedoso, puesto que es la misma fórmula que se habría empleado en anteriores intervenciones en la zona de El Rastro, al tiempo que lamenta “la falta de receptividad del ejecutivo municipal, así como su forma de proceder” dado que, según ella, a los comerciantes se les ha dado un plan de actuación hecho, para el que no se les ha tenido en cuenta.

“El domingo 4 de septiembre los agentes municipales repartieron una circular informativa, firmada por el concejal de Centro, entre los titulares que tienen adjudicado un puesto en la plaza General Vara de Rey y en la calle Amazonas. En la misiva les indicaban el lugar al que tendrán que trasladarse a partir del siguiente domingo, 11 de septiembre, adjuntando un plano con una nueva ubicación, en otras calles, por el comienzo de las obras y hasta que estas se den por finalizadas”.

Según la asociación, la Junta Municipal del distrito tenía fijada una reunión informativa con ellos para el 5 de septiembre, por lo que todo se había previsto sin la partipación de los afectados. Finalmente, en esa reunión, se procedió sin más a informarles.

Previsión de caos

Las calles del entorno elegidas para acoger a los desplazados son, entre otras, callejón del Mellizo, calle Carnero, Rodrigo de Guevara y Mira el Río Alta y, según Torralbo, presentan graves problemas que hacen inviable los planes municipales: “En primer lugar, son muy estrechas para la instalación de tantos puestos, sobre todo sus estructuras para la venta, así como la comercialización de productos de gran volumen como son los muebles que se venden en Vara de Rey. Además, habrá dificultades relacionadas con la carga y descarga y con los horarios regulados sin obstaculizar el libre tránsito del resto de vehículos y/o ser sancionados por ello. Por último, quieren recolocar los puestos delante de tiendas y lugares donde no es posible instalarlos. Suponemos que es por el desconocimiento del territorio y porque los planos en los que se han basado para ello no están actualizados”.

Torralbo prevé cierto caos el domingo si el Ayuntamiento no recula, aunque agentes de la policía ayudarán en las recolocaciones y recuerda que El Rastro de Madrid viene de ocho largos meses cerrados como consecuencia de la pandemia de covid y de otros 10 meses instalando en fechas alternativas el 50% de los puestos. “Ello ha conllevado grandes endeudamientos de los cuales no nos hemos podido recuperar aún y dada la crisis económica difícilmente lo podremos hacer. No es momento de carecer de sensibilidad social y que no se pongan todos los recursos necesarios para evitar el traslado de los puestos y tratar de buscar la fórmula adecuada para llevar a cabo las obras y que este 15% de los puestos del mercado que se ven afectados puedan seguir desarrollando su actividad comercial en su ubicación habitual, aunque se tuvieran que realizar algunos ajustes puntuales”.

Las obras

Para la transformación de General Vara de Rey el distrito tiene reservados 620.000 euros. Contempla un profunda reordenación del espacio “en beneficio del peatón”, con renovación del pavimento y mejoras en la accesibilidad. El cambio radical de esta plaza era una de las propuestas ciudadanas presentadas a votación en los presupuestos participativos.

Pegada a Vara de Rey, la calle de las Amazonas también será modificada. En este caso perderá los estacionamientos para vehículos que tiene en la actualidad y verá aumentar su arbolado.

En la zona se va a apostar por una plataforma única.

Las previsiones estiman cuatro meses de obras.