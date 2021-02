Chueca y Malasaña, entre las zonas con más nuevos contagios de Covid-19 en Madrid

La curva de contagios de coronavirus no se detiene en Centro, que en muy pocas semanas ha pasado de ser uno de los distritos de Madrid con menor impacto de la enfermedad a convertirse en el tercero que más transmisión acumula, según los últimos datos semanales publicados por la Consejería de Sanidad. La tasa de incidencia es elevada en todas sus zonas básica de salud (ZBS), aunque destaca especialmente el caso de Malasaña y Chueca, que acumulan unas de las cifras más altas de la ciudad.

El área de Justicia (Chueca) llega a los 1.242 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes y la de Palma-Universidad (Malasaña), a los 1.239. Se trata de las cifras más elevadas en la capital por detrás de las registradas en General Oraá (distrito Salamanca, con 1.285) y la cercana Guzmán el Bueno (1.268) que, aunque se encuentra principalmente en Chamberí, comparte pacientes de la zona de Conde Duque.

El siguiente gráfico muestra la evolución de todas las áreas de Centro desde el mes de julio:

Entre el resto de áreas de salud del distrito, dos también superan el millar en la incidencia de casos: son las de Cortes (1.096) y Lavapiés (1.020). Ninguna de ellas ha sido confinada por la Comunidad de Madrid, algo que tampoco ha sucedido ni con Malasaña ni con Chueca, pese a que en determinados momentos de la segunda y tercera ola presentaron cifras que lo hubieran justificado.

En cuanto al listado de distritos, Chamberí comparte la mista tasa de incidencia que Salamanca, donde la mitad de sus zonas de salud se encuentran confinadas. En el tercer puesto está Centro, donde la transmisión avanza a gran velocidad (tasa de 1.027) y la curva es la más empinada entre los 21 distritos de la capital. A continuación le siguen Moratalaz (991), Chamartín y Tetuán (ambos con 979). A diferencia de las semanas anteriores, varios distritos reducen sus contagios (Hortaleza, Latina y, sobre todo, Barajas).

Esta semana la Comunidad de Madrid mantiene 17 confinamientos de zonas de salud en su ciudad principal: los ciudadanos afectados por ellos no pueden salir de su barrio salvo para trabajar, estudiar o necesidades urgentes. Pese a ello y a los datos adversos, la presidenta regional anunció este lunes que se relajará la restricción de reuniones de 4 personas en terrazas: a partir del viernes, el número máximo será de seis.

Ese mismo día la Consejería de Sanidad anunciará nuevos cierres perimetrales, en el caso de que los hubiera. Las ZBS candidatas serán aquellas por encima de la media de casos en la región (999), presenten tendencia al alza y sus contagios no estén desvirtuados por algún brote concreto. En Centro, las dos primeras premisas se llevan cumpliendo en varias zonas de salud no confinadas desde hace semanas. En cuanto a los brotes, la Comunidad de Madrid no informa ni de su origen ni de a cuántas personas afecta cada uno.