Los contagios de Covid-19 siguen marcando máximos en las zonas no confinadas de Chamberí

La tercera ola de la pandemia sigue marcando récords en Chamberí. El distrito supera por primera vez la tasa de 1.000 nuevos casos por cada 100.000 habitantes (el 1% de los chamberileros se ha contagiado recientemente) mientras la Comunidad de Madrid baraja relajar algunas restricciones como la del máximo de 4 personas por cada mesa en las terrazas de los bares.

La tasa de Covid-19 marca un nuevo récord en Madrid capital: consulta la incidencia por distritos

Los ascensos se dan en cinco de las seis zonas básicas de salud (ZBS) del distrito, aunque solo una de ellas se encuentra a día de hoy cerrada perimetralmente. El máximo lo marca Guzmán el Bueno, con 1.268 de incidencia, una de las más elevadas de la capital. Le sigue Andrés Mellado -la única confinada- con 1.157 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes. Otras dos ZBS más se encuentran por encima del millar de tasa: son las de Cea Bermúdez (1.075) y Eloy Gonzalo (1.046).

Esta es la evolución de los contagios en todas ellas desde el verano:

Las zonas de salud de Espronceda (955) y Reina Victoria (945) son las que menor incidencia presentan, aunque también ha crecido en los últimos días.

En cuanto al listado de distritos, Chamberí comparte la mista tasa de incidencia que Salamanca, donde la mitad del distrito se encuentra confinada. Esta semana el tercer puesto lo ocupa Centro, donde la transmisión avanza a gran velocidad (tasa de 1.027) y la curva es la más empinada entre los 21 distritos de la capital. A continuación le siguen Moratalaz (991), Chamartín y Tetuán (ambos con 979). A diferencia de las semanas anteriores, varios distritos reducen sus contagios (Hortaleza, Latina y, sobre todo, Barajas.

Esta semana la Comunidad de Madrid mantiene 17 confinamientos de zonas de salud en su ciudad principal: los ciudadanos afectados por ellos no pueden salir de su barrio salvo para trabajar, estudiar o necesidades urgentes. Pese a ello y a los datos adversos, la presidenta regional anunció este lunes que se relajará la restricción de reuniones de 4 personas en terrazas: a partir del viernes, el número máximo será de seis.

El próximo viernes la Consejería de Sanidad anunciará nuevos cierres perimetrales, en el caso de que los hubiera. Las ZBS candidatas serán aquellas por encima de la media de casos en la región (999), presenten tendencia al alza y sus contagios no estén desvirtuados por algún brote concreto. En Chamberí, las dos primeras premisas se llevan cumpliendo en varias zonas de salud no confinadas desde hace semanas. En cuanto a los brotes, la Comunidad de Madrid no informa ni de su origen ni de a cuántas personas afecta cada uno.