Los misteriosos ataques con pintura a Radio Enlace no consiguen acallar la voz de la radio comunitaria de Hortaleza

El domingo 7 de abril alguien arrojó pintura azul contra la puerta del local de Radio Enlace, la emisora comunitaria del distrito de Hortaleza. Era el cuarto de los ataques del mismo tipo de los últimos meses, misteriosos asaltos pictóricos sin reivindicación alguna. “Entendemos que será porque escuchan algo que no les gusta”, nos cuenta Javier Robles, miembro de Radio Enlace, con quien hemos conversado sobre este y otros asuntos relacionados con la radio.

“La primera vez fue un sábado de principios de diciembre. Estábamos preparando la cabalgata participativa de Hortaleza y siempre se hace una fiesta en el parque de Isabel Clara Eugenia. Esa misma noche, sufrimos el primer ataque. Hasta ahora habían sido con pintura blanca y este último azul, todos de madrugada”, enumera Javier.

Radio Enlace cumplirá 35 años el próximo mes de octubre, es estadísticamente difícil que nadie se haya sentido ofendido durante los miles de horas de emisión que se han desarrollado a lo largo de estas décadas, pero es la primera vez que alguien se toma la molestia de hacerlo explícito con un ataque nocturno.

Desde la junta directiva y la comunidad de Radio Enlace se han planteado poner cámaras, pero no parece que sea factible legalmente grabar la calle desde el interior del local; también hacer una concentración de protesta, que de momento no se ha concretado.

“Somos una radio comunitaria y llevamos en Hortaleza desde 1989” –explica Javier Robles– una emisora abierta a la participación a cualquier persona, con el respeto de los Derechos Humanos como límite de lo posible para habitar el 107.5 de la FM. “Han pasado cientos o miles de personas por aquí, algunas conocidas, como Iker Jiménez, el humorista Agustín Jiménez o la periodista Macarena Berlín, que está ahora en la cadena SER”, cuenta.

La nómina de programas que han pasado por Radio Enlace es también inabarcable y en la actualidad hay entre sesenta y setenta vivos, una barbaridad para lo que es habitual en otras radios comunitarias. “La verdad es que tampoco hacemos nada especial para ello, una pegada de carteles, una cuña publicitaria…poco más”. Desde hace muchos años tienen dos trabajadores que, explica, les da mucha estabilidad.

Como buena radio comunitaria, constituyen uno de los nodos de encuentro vecinal del barrio. Para funcionar, operan como asociación cultural y, también, vecinal (están federados en la FRAVM además de en todas las asociaciones nacionales e internacionales de radios comunitarias posibles).

“Nos financiamos con los veinticinco euros de cuota de los asociados, alguna subvención –cada vez menos–, la caseta de las fiestas, lotería de navidad y los talleres”, explica Javier. Llevan a cabo muchos talleres de radio, la mayoría de ellos con personas mayores, con daño cerebral, mujeres maltratadas…

Como buena posta vecinal, no son ajenos a la última polémica del distrito de Hortaleza, que ha enfrentado a su tejido asociativo con el nuevo Concejal Presidente David Pérez. Éste, ha denegado la consideración de festejos populares a la mayoría de las propuestas ciudadanas que cada año llevan a cabo las múltiples asociaciones del distrito. El ninguneo tiene, además, una importante componente de ataque a la línea de flotación de su viabilidad económica, puesto que impide sacar las habituales barras con las que se financian los eventos vecinales mayoritariamente.

“La radio como tal no ha sacado un comunicado propio –explica nuestro interlocutor– pero en la información local, de la que además me ocupo, estamos dando cancha y caña al tema. Formamos parte de una coordinadora de entidades ciudadanas de Hortaleza y con el desembarco de David Pérez no hemos hecho más que encontrarnos problemas. Lo primero que hizo fue suprimir la feria de asociaciones”. El comunicado sacado el pasado 23 de abril por la Coordinadora de la Cabalgata Participativa de Hortaleza sobre los problemas que se están encontrando durante la preparación de su popular cabalgata vecinal, firmado por 35 colectivos, da una buena imagen de la riqueza del asociacionismo del distrito y de su franco malestar con la actual gestión municipal.

Mientras, en Radio Enlace, siguen a lo suyo, que no es poco: tratan la información a ras de suelo de Voces de los barrios (por ejemplo), emiten música, llevan a cabo una larguísima lista de colaboraciones con asociaciones de todo pelaje…Y desde su local pintado de naranja en la calle Costa del Sol (en el barrio de San Miguel), con o sin ataques de pintura, se preparan para celebrar después de verano 35 años de radio comunitaria.