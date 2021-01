El Museo ABC de la Ilustración cierra sus puertas tras una década de actividad

La noticia del cierre del Museo ABC (Amaniel, 29), cuyo rumor era ampliamente conocido, la ha adelantado el blog de la Asociación Profesional de Ilustradores (APIM) que esta mañana aportaba datos concretos sobre el mismo. Mientras, en la web del museo, un mensaje congelado de junio de 2020, sigue prometiendo su vuelta tras el parón al que decían que les obligaba la Covid-19.

Según indica APIM, la colección permanente de ilustraciones del Museo ABC pasará al Centro Cultural Conde Duque, mientras que la plantilla de trabajadores se verá reducida a la mitad y el edificio, por el momento, permanecerá cerrado.

Desde 1891 el diario ABC fue acumulando dibujos de más de 1.500 artistas hasta reunir un fondo de más de 200.000. Esa colección era la base principal de la que se alimentaba este museo, que se inauguró el 17 de noviembre de 2010 con una muestra titulada 'El efecto iceberg' y con más de 3.000 metros cuadrados, divididos en seis plantas: dos grandes estancias para exposiciones, espacios multifuncionales, una planta para gestión, un depósito de obra, laboratorio, almacenes, cafetería y tienda.

Desde la Asociación Profesional de Ilustradores califican al Museo ABC como "una rareza" y de su desaparición dicen que es "una catástrofe cultural". "La cualidad que hace único a este Museo no es solo su contenido, también es la visibilidad que en estos años ha dado a los artistas gráficos históricos y contemporáneos con la continuada exposición de cada uno de ellos, y no solo en Madrid sino en todos los lugares donde se han podido trasladar dichas exposiciones. Este era su fundamental cometido, y no solamente lo consiguieron, además su directora, Inma Corcho, supo dar el toque de actualidad combinándolo con la trascendentalidad de un grafismo más libre y experimental en otras de sus salas e incluso acercarnos diferentes visiones gráficas de otros países", afirman en su blog.

Edificio municipal cedido a la Fundacion Colección ABC

El edificio donde se ubica el Museo ABC fue donde estuvo en su día la antigua fábrica de cervezas Mahou y con Gallardón como alcalde fue cedido gratuitamente por el ayuntamiento de Madrid, en el año 2007, a través de un convenio firmado con Soledad Luca de Tena, la entonces presidenta del Patronato de la Fundación Colección ABC, una entidad cultural de ámbito autonómico y sin ánimo de lucro que tiene por objeto, básicamente, la conservación, custodia, difusión y promoción de la colección artística del diario ABC.

El acuerdo de cesión tenía una validez de 30 años, a contar desde el momento en el que se iniciaron los fines que la justificaban, es decir, desde su inauguración en 2010, y siempre y cuando se mantuviera el destino para el que se cedía. Finalizado ese plazo, estaba contemplado que el edificio volviera a manos municipales "con todas sus pertenencias y accesiones".