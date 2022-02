Los positivos bajan y Madrid da por concluida la sexta ola de Covid: consulta los casos por distritos

"Vemos claramente que es el final de la sexta ola", aseguró esta semana el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, al hablar de la tendencia de los positivos de Covid-19. Los datos publicados hace unas horas por la Comunidad de Madrid parecen darle la razón: la región registra la cuarta semana consecutiva de caídas en los contagios, al igual que ocurre en la capital.

Pese a las cifras de descenso, Escudero no se atreve a certificar todavía que la crisis sanitaria pueda concluir ya. "Si es el final de la pandemia no me atrevería yo a establecer ese pronóstico", añadió. En la ciudad de Madrid la incidencia alcanza esta semana los 792 casos por cada 100.000 habitantes, una caída de más de 300 puntos en los últimos siete días que ratifica las bajadas de los anteriores boletines.

Las zonas con más positivos Covid-19 de la capital son Barajas, Moratalaz y Vicálvaro. En el otro lado de la estadística se encuentran Tetuán, Ciudad Lineal y Usera.

Si observamos la evolución de los distritos en conjunto, se aprecia una caída generalizada y con parecida intensidad en todo Madrid. Como en las anteriores olas, los datos de incidencia en los distritos tiende a unificarse a medida que se reducen los contagios.

Si comparamos esta oleada con las anteriores, se observa el enorme pico de contagios alcanzado, que no se ha traducido en más hospitalizaciones o muertes gracias a la inmunización de la mayoría de la población. El pico de fallecimientos se alcanzó en la tercera ola, hace un año.

Estas son las diferentes incidencias por zonas básicas de salud, con la mayor acumulación de positivos en la zona sur de la capital:

sfsf