“Que vuelva el templete de Sol”: la idea para cambiar la ballena del Cercanías por una recreación histórica de Palacios

“Poco caso le hemos hecho al arquitecto para lo que merece”, aseguraba la delegada Marta Rivera de la Cruz a finales de enero, durante una charla en recuerdo del Hotel Florida y de su creador, Antonio Palacios. La concejala de Cultura valoraba el trabajo de muchos edificios emblemáticos del Centro de Madrid (desde su Ayuntamiento al Círculo de Bellas Artes) y veía con buenos ojos una propuesta que le acababan de hacer para recuperar uno de sus trabajos perdidos: el del templete de acceso al Metro en la Puerta del Sol.

La idea se la había lanzado el arquitecto Álvaro Bonet, también participante en la charla como el mejor conocedor del trabajo de Palacios, de quien ha escrito varios artículos y prepara una tesis. Consiste en colocar una réplica del templete en el acceso a la estación de Sol, en lugar de la ballena actual, que el consistorio prevé desmontar en breve dentro de su reforma propuesta para esta plaza.

La réplica histórica sería similar a la que la Comunidad de Madrid colocó en la estación de Gran Vía, a imagen de la que diseñó Palacios y cuyas piezas originales se conservan en la localidad natal del gallego, Porriño, después de que fuera desmontada por el Ayuntamiento. El templete de Sol comparte con el de Gran Vía fecha de instalación (1919, con la puesta en marcha de la primera línea del Metro) y también fue desmantelado por el consistorio, en los años treinta, debido al creciente tráfico que soportaba el entorno.

Bonet cree que este año sería el momento perfecto para recuperar este diseño, cuando la capital celebra estos los 150 años del nacimiento de Antonio Palacios. Especialmente a la vista del éxito que ha tenido la recreación de la Red de San Luis, convertida en un icono de la Gran Vía de forma casi instantánea.

“El éxito en la acogida que ha tenido entre la ciudadanía la recuperación de estos dos iconos es un buen indicador de lo bien recibido que sería recuperar el templete de Sol como colofón de lo que representa Metro en nuestra ciudad”, escribió Álvaro Bonet en las cartas que envió al alcalde de Madrid y a la Consejería de Transportes de la Comunidad, sugiriendo esta posibilidad, para la que también inició una recogida de firmas online. “La ocasión no sólo es propicia, sino tal vez irrepetible, dada la línea empezada por Metro con la reconstrucción de las piezas perdidas y la coincidente obra de reurbanización de la plaza, que pueda ser tal vez la definitiva”, explicaba.

Además del templete de Gran Vía, Metro ha recuperado recientemente las farolas históricas que marcaban los accesos en Cuatro Caminos y en Menéndez Pelayo. Y

Me dirijo a usted como ciudadano particular, pero en calidad de investigador de la obra y la figura del arquitecto D. Antonio Palacios Ramilo, que como bien sabe, fue el responsable de diseñar tanto la sede del actual Ayuntamiento de Madrid, como todos los aspectos formales y edificatorios de la red del ferrocarril suburbano de la Compañía Metropolitano Alfonso XIII, incluido su propio logotipo, hoy tan reconocible para todo Madrid. Usted lo sabe bien, y además tuvo ocasión de expresarlo en la exposición inaugurada en el Museo do Mar de Vigo, el pasado mes de diciembre. El motivo de dirigirme a usted surge del reciente anuncio e inicio de las obras de reforma de la Puerta del Sol, y me gustaría invitarles a plantear la recuperación del o; algo que hoy es justo al contrario. La plaza madrileña ha sido objeto de diversas transformaciones a lo largo del tiempo, la última de todas fue en 2009, con la llegada del Cercanías de Renfe y la construcción de nuevos accesos mixtos a este servicio y la red de Metro. Poco antes de la pandemia sanitaria se celebró el centenario de la inauguración de Metro, y no sólo se recuperaron los trenes históricos por parte de la compañía, sino que, con las obras de Gran Vía se ha reconstruido el templete (junto al de Sol, los únicos que planteó con ascensor Antonio Palacios) que fue inaugurado el año pasado. Hace pocas semanas, también se ha recuperado la farola-tótem anunciadora de acceso en la estación de Cuatro Caminos. Aprovecho para adjuntarles una recogida de firmas abierta en Change.org y que recibió más de 2.000 firmas en la primera semana. (Se puede consultar en el enlace siguiente el número de firmas recogidas: ) Si acaso por la cuestión económica le surgiese algún reparo, un leve estudio de opinión despejaría cualquier duda de lo adecuada y aplaudida que resultaría la recuperación del templete, y que en parte justificaría sin duda el gasto global para la plaza. Confiando en haberle podido transmitir mi mejor ánimo, reciba un cordial saludo

El área de Obras descarta el templete

“La recuperación del templete no está sobre la mesa”, dicen tajantes en el área de Obras y Equipamientos del consistorio. A respuesta Este templete se situaba en el centro de la plaza, por lo que no coincidiría con el actual acceso en el que se sitúan las escaleras que dan acceso a Cercanías, de manera que no se contempla. En cuanto a recuperarlo en el actual acceso, tampoco se contempla porque el templete tenía unas dimensiones inferiores al espacio que habría que cubrir ahora por las dimensiones de las escaleras mecánicas. Sobre el desmontaje de la 'ballena', se está a la espera de que Adif aporte la documentación necesaria para firmar un convenio que permita dicho desmontaje.