“¿Algún tratamiento para la sequedad vaginal por menopausia? ¿Qué marca es más efectiva?”

Me gustaría que me aconsejaran algún tratamiento para la sequedad vaginal (por menopausia). Hay muchas marcas en el mercado pero no sé cuál es verdaderamente efectiva. Gracias.

Caterina.

Hola, Caterina:

La sequedad vaginal en la menopausia es muy común y es debida a los bajos niveles de estrógenos, las hormonas que producen los ovarios hasta la menopausia.

Para cuidar la vagina y la vulva durante esa etapa vital existen tratamientos no farmacológicos como los hidratantes y lubricantes y hay marcas muy buenas como Vea, Cumlaude u Ozoaqua. En tu farmacia te pueden asesorar dependiendo de lo que más necesites.

Como lubricante se puede utilizar también aceite de coco o de aguacate ecológico, si notas beneficio.

Por otro lado hay tratamientos orales como las cápsulas de oliovita o las de aceite de espino amarillo, que pueden servirte para hidratar las mucosas, vaginal, oral y bucal.

Yo, como ginecóloga, suelo prescribir tratamientos hormonales locales, geles o comprimidos vaginales que solo tienen efectos locales, no tienen contraindicaciones más allá de la alergia a los mismos y no tienen efectos colaterales. No se absorben a la circulación sanguínea, así que no tienen efecto en otros tejidos.

Son tratamientos que necesitan prescripción de tu médico/a de cabecera o ginecólogo/a, son muy muy baratos y se suelen poner durante 2-3 semanas todos los días y luego cada 3-4 días durante toda la vida.

En casos en que ese tratamiento sea insuficiente o incómodo hay tratamientos como el ospemifeno oral y la prasterona vaginal que pueden mejorar los síntomas del síndrome genitourinario de la menopausia, la sequedad, las molestias y los síntomas urinarios asociados a la menopausia.

Los hidratantes y lubricantes pueden dejar de ser necesarios o se pueden compatibilizar con los tratamientos médicos si es necesario.

Los ejercicios de cadera también mejoran la salud vaginal.

Por último, es muy importante, si te apetece, mantener una vida sexual activa: la masturbación y/o las relaciones placenteras mantienen más vascularizada e inervada la zona genital mejorando su salud.

Espero haberte podido ayudar.

Siempre es importante antes de utilizar cualquier producto o si persisten los síntomas que acudas a una revisión ginecológica o con tu matrona y realices los cribados según el calendario.

En el libro Señoras. Una Guía integral sobre la salud en la menopausia (Arpa Práctica, 2023) puedes encontrar muchos consejos sobre cómo vivir esta etapa con salud y conocimiento.