“¿Puede afectar el VPH a mis posibilidades de quedarme embarazada o durante la gestación?”

¿Puede afectar el Virus del Papiloma Humano (VPH) a mis posibilidades de quedarme embarazada o luego en el transcurso del embarazo?

Fede

Hola, Fede, gracias por escribir al consultorio de elDiario.es.

Tener VPH es muy muy frecuente, a lo largo de la vida un 80% de las mujeres sexualmente activas resultan positivas. El VPH no influye en la fertilidad de por sí, ni causa esterilidad. Tampoco el tenerlo contraindica buscar un embarazo o someterse a un tratamiento de fertilidad.

Es verdad que las personas que tengan relaciones con penetración, para aumentar la probabilidad de negativizar el virus, deberían utilizar preservativo aunque tengan pareja estable. Esto se suele aconsejar durante seis meses o un año, hasta negativizar el ADN viral, pero no se aconseja a quien tenga el deseo de un embarazo: se prioriza la búsqueda de ello al uso del preservativo.

Durante el transcurso del embarazo, las personas que tengan algunos subtipos de VPH o estén diagnosticadas de lesiones asociadas al virus tendrán que realizarse pruebas complementarias que marcan los protocolos de la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia, como citologías, colposcopias o biopsias.

Hay muchas mujeres embarazadas que han tenido VPH y que habían sido sometidas a cirugía de conización del cuello uterino. Durante el embarazo se le realizan mediciones del cérvix en las ecografías para asegurarse de que no tengan un riesgo aumentado de parto prematuro debido a la cirugía previa.

El VPH no afecta al feto. Hay un único caso, que no suele verse en Europa, en que la infección por VPH influye en la modalidad del parto y sería la presencia de condilomatosis que obstruya el canal del parto, pero con los programas de prevención y los tratamientos actuales que existen en nuestro entorno, no es un riesgo real.