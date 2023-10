Tomo aceite de onagra para mis ciclos abundantes, ¿tiene contraindicaciones?

Siempre he tenido ciclos irregulares y muy abundantes, pero con el estrés se me agrava. Empecé a tomar aceite de onagra y parece que actúa como regulador hormonal natural. ¿Tiene alguna contraindicación? Me recomiendan la píldora pero me incomoda.

Letizia

Hola Letizia, entiendo tu incomodidad con la píldora, muchas mujeres notan lo mismo, perciben cambios en el cuerpo, el humor o la líbido o simplemente prefieren conservar su ciclicidad y recurrir a métodos naturales. Para empezar sería importante saber si tus ciclos abundantes tienen alguna causa orgánica: pólipos, miomas, níveles de estrógenos elevados y/o no compensados por la progesterona. Estas patologías pueden beneficiarse de ciertos tratamientos. Además es importante investigar el por qué de las irregularidades con una valoración ginecológica, nutricional, una ecografía del aparato reproductor interno, para ver si hay algo con que se te pueda ayudar.

Si con el aceite de onagra estás mejor se trata de un tratamiento fitoterápico (con plantas) ampliamente utilizado que aporta ácidos grasos esenciales. Tiene un efecto antiinflamatorio y puede regular la regla y aliviar las molestias premenstruales. Las contraindicaciones a su uso son: estar tomando algunos fármacos cómo antiepilépticos o antidepresivos tricíclicos. En algunas mujeres da molestias digestivas o leves cefaleas. En los casos en que la regla irregular y abundante afecta a la calidad de vida, y los cambios en el estilo de vida y la fitoterapia no son suficientes puede estar indicado un dispositivo intrauterino hormonal (DIU), siempre que no te incomode. El DIU con progesterona mantiene la ciclicidad hormonal ovárica pero reduce los sangrados o los elimina. Tiene, como todo tratamiento, efectos colaterales y alguna contraindicación. Por lo cual hace falta una consulta ginecológica para valorar si constituye la mejor solución.