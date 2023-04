“¿Cuáles son los distintos tipos de anticonceptivos y cuál es el máximo tiempo de uso recomendado?”

Creo que sería muy útil hablar sobre los distintos tipos de anticonceptivos hormonales de forma sencilla, tiempo máximo de uso recomendado, ventajas, desventajas, efectos adversos. Un saludo y gracias!

Dentro del ámbito de la salud reproductiva, existen cinco categorías de métodos anticonceptivos:

1- Los métodos barrera: Incluyen al preservativo masculino y femenino, ambos eficaces en la prevención del embarazo y la reducción del riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS). Adicionalmente, está el diafragma, aunque no ofrece protección ante ITS.

2- El dispositivo intrauterino (DIU): Consiste en un dispositivo colocado en el útero en una consulta médica. Actúa como un cuerpo extraño, impidiendo el embarazo. Dependiendo del tipo de DIU, éste dura un número determinado de años. Existen dos clases: el DIU no hormonal (por ejemplo, el de cobre) y el DIU hormonal, que contiene gestágenos que adelgazan el endometrio y pueden modificar el flujo menstrual. El primero puede aumentar el sangrado, mientras que el segundo puede hacerlo disminuir o incluso desaparecer.

3- Los métodos hormonales: Aquí encontramos anticonceptivos que contienen estrógenos y gestágenos o los que contienen solamente gestágenos, inhibiendo la ovulación. Los que incorporan ambas hormonas se conocen comúnmente como “la píldora” y se administran vía oral. También existen en formato parches semanales y en anillo vaginal que funcionan de manera similar. Los métodos con solo gestágenos incluyen la minipíldora, el DIU hormonal, el implante hormonal (colocado en el brazo) y las inyecciones trimestrales de gestágenos. Es necesario evaluar médicamente a cada paciente antes de utilizar estos métodos.

4- Métodos quirúrgicos definitivos: La vasectomía (en el hombre) y la ligadura de trompas (en la mujer). La primera es más recomendable debido a su menor riesgo y uso de anestesia local.

5- Métodos naturales. Advertencia: La OMS los incluye en su lista de métodos anticonceptivos, pero también advierte de que no existen tasas de eficacia fiables. Consiste en identificar los días fértiles y no fértiles. Aquí tenemos el método del calendario, el método de la temperatura, el método billings,… El más completo es el método sintotérmico (combina el calendario con la observación de la temperatura, el moco cervical y la altura del cérvix). El método sintotérmico requiere un tiempo previo de entrenamiento para aprendizaje (un mínimo de 6 meses) y hay que ser muy contundentes evitando el coito sin barrera los días de la ventana fértil.

Es fundamental que cada mujer realice una consulta médica para evaluar qué método anticonceptivo es el más adecuado para su situación particular, teniendo en cuenta los riesgos y beneficios de cada uno.