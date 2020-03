Kia ‘vuela’ hacia la electrificación apoyada en el éxito del Niro

Aunque mirando siempre por el rabillo del ojo hacia las tecnologías del hidrógeno, Kia lleva años de apuesta decidida por la electrificación como única alternativa para la movilidad del futuro. Al término de este 2020 decisivo para todas las marcas por la entrada en vigor de la nueva normativa europea sobre emisiones, la coreana pretende que un 37% de su gama esté compuesta en el mercado español por modelos híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos, lo que elevaría en 20 puntos el porcentaje obtenido en 2019.

Esta transformación acelerada del catálogo va a traducirse en la comercialización este año de 15 modelos con algún grado de electrificación. El Kia Ceed, en sus cuatro variantes de carrocería, será el principal beneficiado de una ofensiva en la que también desempeñarán un papel destacado el nuevo Sportage con hibridación suave de 48V y un inesperado superventas como ha demostrado ser el Niro, disponible en tres modalidades de propulsión: eléctrica, híbrida e híbrida plug-in.

Casi nadie podía anticipar los registros cosechados por este SUV de aspecto discreto cuando se puso a la venta en 2016. Desde entonces se han entregado en España 20.000 unidades, 1.200 de las cuales solo en lo que llevamos de 2020, y de todas ellas, 1.799 corresponden a la versión cero emisiones, denominada e-Niro. Durante 2019 fue el cuarto modelo más vendido de Kia en nuestro mercado, con un peso del 11% sobre las operaciones totales de la marca.

El éxito de este modelo no es fenómeno local, ya que en Europa camina hacia las 150.000 unidades vendidas desde su lanzamiento. En su primer año completo en el mercado, 2017, registró casi 34.000 entregas, cifra que aumentó hasta las más de 42.000 al año siguiente y hasta las 57.519 en 2019. A nivel mundial se han comercializado en cuatro años un total de 361.595 Niro.

El director general de Kia Motors Iberia, Eduardo Dívar, asegura que el 37% de electrificación previsto para 2020 es solo el primer paso en una carrera cuyo ritmo no dejará de incrementarse en los próximos años. “El objetivo, con el plan que la marca ha lanzado hace poco menos de un mes [el Plan S], es que para 2025 podamos tener, si no toda, prácticamente toda la gama electrificada. Y ya no digo electrificada, sino eléctrica. Quince modelos eléctricos nuevos, un 6,6% de cuota en el mercado mundial y 25 vehículos electrificados, de tal manera que Kia va a convertirse en 2022 en líder en electrificación y a situarse a la vanguardia de este segmento del mercado en 2025”, precisa el alto ejecutivo.

A la espera de todas estas novedades, la buena marcha de la firma coreana se confía en España a la aceptación de sus grandes hits actuales, que son por este orden el Ceed (especialmente en su atractiva variante crossover XCeed), el Sportage, el Stonic y el tapado Niro. El Sportage debería apuntalar sus ya de por sí sobresalientes registros con la reciente incorporación de una versión microhíbrida que lleva aparejada la etiqueta Eco de la DGT.

Este Sportage 1.6 MHEV se ofrece en dos niveles de potencia, 115 y 136 CV, con tracción delantera o total y la posibilidad de montar un cambio automático de siete velocidades en el acabado Sport Line. Por lo demás, presenta la peculiaridad de combinar un motor diésel 1.6 CRDi -cuando la mayoría de los híbridos ligeros recurren a propulsores de gasolina- con otro eléctrico de 12 kW, de lo que resulta un ahorro de combustible del 7% y una disminución de las emisiones de CO2 que ronda el 10%.

En la actualidad, Kia ofrece seis vehículos electrificados, a saber, el Niro en sus tres formas de propulsión, el e-Soul, enteramente eléctrico, el Sportage 1.6 MHEV y la versión híbrida enchufable del Optima, la berlina grande del fabricante de Seúl que en breve dejará de fabricarse. La oferta aumentará hasta los 15 modelos a lo largo del año, seis de los cuales corresponderán a la familia Ceed en sus diferentes configuraciones.

La gama Ceed toma el protagonismo de la hibridación

Kia XCeed híbrido enchufable.

A partir de primavera se esperan versiones microhíbridas del Ceed de cinco puertas y del ProCeed, su variante shooting brake de corte más deportivo. El familiar del superventas coreano, conocido como Tourer, tendrá también una variante híbrida enchufable y otra con microhibridación de 48 voltios, y estos mismos sistemas de propulsión recalarán en el XCeed. Hoy mismo se ha sabido que el XCeed híbrido enchufable, de 141 CV y 58 kilómetros de autonomía en ciclo combinado NEDC, se pondrá a la venta en abril desde 26.150 euros.

En 2020 debutará también la cuarta generación del buque insignia de Kia, el Sorento, un SUV de gran tamaño y presencia que podrá montar un tren híbrido convencional y otro plug-in además de una nueva motorización diésel Smartstream de cuatro cilindros y 2,2 litros que rinde 202 caballos. A falta de información técnica concreta sobre el híbrido enchufable, que en España recibirá el distintivo Cero emisiones, sí se conocen los fundamentos básicos del full hybrid, que lucirá el Eco: motor de gasolina de 1,6 litros que, junto con otro eléctrico de 44,2 kW, desarrolla 230 CV y 350 Nm de par motor, a lo que se suma una batería de polímero de iones de litio de 1,49 kWh de capacidad.