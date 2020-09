Ford prueba un sistema de aparcamiento automático y remoto en ‘parkings’ subterráneos

Encontrar aparcamiento en una gran ciudad, aunque sea en superficie, puede resultar poco menos que imposible si no acompaña un poco de fortuna. Si preferimos dejar nuestro coche en un parking subterráneo, la tarea puede ser igualmente ardua en ocasiones, especialmente si la instalación no cuenta con un sistema que indique dónde se encuentran las plazas libres, y por último resta la labor, no menos dificultosa a veces, de introducir el vehículo en el espacio -más o menos amplio- disponible.

Ford se ha propuesto explorar si es posible acabar de un plumazo con todos estos inconvenientes por medio de un proyecto compartido con el fabricante de componentes Bosch y el mayor promotor inmobiliario de la ciudad de Detroit, Bedrock. En pocas palabras, el experimento busca que el conductor, al llegar a un garaje, deje su coche en una zona designada a la entrada y, gracias al teléfono móvil, lo envíe a la plaza de aparcamiento libre que más le convenga.

Se pretende que el usuario utilice también la aplicación de su smartphone para solicitar la devolución del vehículo en la zona establecida, lo que agilizará el tráfico dentro del aparcamiento, además de las propias maniobras de entrada y salida de las plazas, y evitará el muchas veces engorroso ejercicio de recordar dónde hemos estacionado, particularmente cuando la instalación es de gran tamaño.

Las soluciones de aparcamiento automatizado podrían ser una buena oportunidad de negocio para los propietarios de los garajes, pues el uso más eficiente de la superficie permite acomodar hasta un 20% más de vehículos en la misma cantidad de espacio. Está previsto también que, además de aparcarse solos, los coches puedan dirigirse a servicios específicos dentro del parking como la zona de recarga, si se trata de un modelo eléctrico, o el túnel de lavado.

El proyecto se está desarrollando en el barrio de Corktown de Detroit, donde el promotor inmobiliario Bedrock tiene su Garaje de Montaje. Ford ha elegido este distrito para atraer a distintos agentes innovadores en materia de movilidad con vistas a desarrollar, probar y lanzar nuevas soluciones a los retos del transporte urbano, además de mejorar la movilidad de todos los ciudadanos y prepararse para el mundo cada vez más conectado al que nos encaminamos, en el que la conducción autónoma será una realidad que ganará terreno progresivamente.

En el experimento, los coches conectados de Ford funcionan de manera altamente automatizada por medio de la comunicación V2I -esto es, Vehicle-to-Infrastructure- con la infraestructura de aparcamiento inteligente de Bosch. Los sensores de esta última reconocen y guían al vehículo hasta completar la maniobra de aparcamiento, lo que incluye por supuesto evitar peatones y otros obstáculos que pueda encontrar en su camino. En caso de detectar algo en la trayectoria, la infraestructura es capaz de detenerlo de inmediato.

Durante las jornadas de demostración, Ford, Bedrock y Bosch mostrarán a los interesados cómo el vehículo se desplaza por sí solo dentro del aparcamiento, acude a cada área de servicio y, en última instancia, ocupa la plaza indicada para estacionar, antes de que el usuario lo reclame para abandonar la instalación.

Joseph Urhahne, del departamento de Investigación de Conducción Automatizada e Ingeniería Avanzada de Ford Europea, ha concentrado las virtudes de este sistema de aparcamiento con estas palabras: “Es emocionante y desafiante explorar las posibilidades de los vehículos inteligentes en un mundo que merece el mismo calificativo. Ford, Bosch y Bedrock han aprendido mucho acerca de cómo los coches se comunican con la infraestructura del proyecto de aparcamiento automatizado. Hemos sido capaces de hacerlos maniobrar en un entorno complejo y manteniendo al mismo tiempo el más alto nivel de seguridad”.