¿Debe dimitir la vicepresidenta Isabel Franco?

Gracias al pucherazo que todo el mundo sabía, pero que la inmensa mayoría callaron (y al que sólo unos pocos nos atrevimos a poner en duda un proceso lleno de algo más que de sombras y dudas), a día de hoy Isabel Franco es vicepresidenta, hay un gobierno con el PP al que acusaban de corruptos, y hasta se hacen fotos juntos con Vox.

No deja de sorprenderme esta mujer. Hacía unas semanas tachaba de inmaduro al Presidente y no pasaba nada. Que ahora se considere víctima, tal y como me reconoció en aquella entrevista, después de todos los beneficios que ha obtenido gracias a ello, es de nota.

Pero sería bueno que echáramos un poco la vista atrás. Por entonces, un tal Hervías sorprendía a la militancia naranja apartando a un tal Miguel Sánchez que se había erigido contra viento y marea, y contra sus propios compañeros de bancada, en el referente regional de Ciudadanos.

De pronto aparece una chica que había estado con el núcleo duro del PP de Alcantarilla, y a la que apenas nadie conocía. Su único mérito era llegar de la mano del entonces todopoderoso secretario de organización Fran Hervías.

El resultado final ya lo saben ustedes: los Álvarez, Valle Miguélez, la exlíder del PP municipal Ana Martínez Vidal, y un tal Alberto Castillo que paseaba como cada mañana por su Plaza de las Flores, se erigían como los custodios del 'cáliz naranja'.

Incluso se le permitió al ínclito Hervías ser el portavoz en la Asamblea Regional, ante la mirada atónita y callada de sus diputados y diputadas sumisos, en aquellos días de septiembre en Cartagena.

Ciudadanos tiene un problema demasiado serio para intentar tapar este fraude debajo de la alfombra y querer presentarse como víctimas. No sólo es un copia y pega de la estrategia popular con su famosa financiación irregular, quizás la única estrategia que conocen, sino un insulto a la sociedad.

Si ante esta situación el partido naranja no reacciona, o si el propio presidente López Miras mantiene en su Gobierno a una persona que se ha beneficiado de un proceso ilegal para acceder al cargo de vicepresidenta, estaríamos de nuevo ante un escándalo de dimensiones nacionales, volviendo a dar una imagen de vodevil y pandereta,

A Isabel Franco ya no le quedan vidas políticas, y a Ciudadanos le queda una. ¿decidirán seguir camino del precipicio? Sería bueno que los 'migueles' y compañía exigieran responsabilidad, pues con seguir mirando al tendido, lo único que conseguirán es que también les pille el toro. Si esta situación no acarrea ninguna decisión orgánica interna, sólo quedaría certificar la muerte política de Ciudadanos. DEP.

PD: la portavoz del Gobierno ya ha tomado una decisión, y no es precisamente esperar a que todo el mundo esté a salvo antes de que se hunda el barco, todo lo contrario. ¿Se acuerdan del Costa Concordia?