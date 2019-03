El Auditorio acoge el lunes un recital de obras de Chopin a cargo del pianista cartagenero Gabriel Escudero

El Auditorio regional Víctor Villegas de Murcia acoge el lunes, 11 de marzo, un concierto a cargo del pianista cartagenero Gabriel Escudero, quien ofrecerá un programa que, bajo el título 'Recital Chopin', reúne nueve piezas creadas a lo largo de la primera mitad del siglo XIX por el compositor y pianista polaco.

La actuación se enmarca en el ciclo organizado por la Asociación Pro Música de Murcia en colaboración con la Consejería de Turismo y Cultura y comenzará a las 20:00 horas.

La directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA), Marta López-Briones, destacó "el gran trabajo que realiza la Asociación Pro Música de Murcia desde hace más de 40 años para acercar la música clásica a la sociedad", así como "el interés en ayudar siempre y colaborar con formaciones y artistas de la Región, tanto con intérpretes consagrados como con quienes comienzan sus carreras, contando con ellos para los conciertos que cada temporada acoge el Auditorio".

Las localidades para asistir al concierto se pueden adquirir por 12 euros (localidades no numeradas) en la taquilla del Auditorio regional (abierta de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y desde dos horas antes del inicio del concierto), en la de la Filmoteca (horario de tarde), así como en Internet, a través de la página www.auditoriomurcia.org.

El programa

El catálogo musical de Frédéric Chopin (1810-1849) es amplio y, con excepción de los dos conciertos y alguna aproximación a la música de cámara, está dedicado íntegramente al piano. Dentro de esta producción cabe destacar las formas libres, muchas veces de corta duración, en las que Chopin concentra todo su romanticismo y su poesía.

Nocturno en Do menor op. 48-1; Nocturno en Mi bemol mayor, op. 9-2; Vals en Do sostenido menor, op. 64-2; Vals en La bemol mayor, op. 64-3, y Vals en La bemol mayor, op. 69-1 son las primeras piezas seleccionadas para este programa que continuará con la interpretación del Preludio en Fa menor, op. 28-18; el Preludio en Re bemol mayor, op. 28-15, y la Balada en Sol menor, op. 23-1. Para finalizar, en la segunda parte del concierto, sonará la Sonata en Si menor, op. 58-3.

Los Scherzos compuestos por Chopin, como sus Baladas, son poemas épicos instrumentales, mientras que los Preludios son pequeños bocetos, íntimos y delicados, que reflejan diferentes estados de ánimo. También Nocturnos y Valses, que se escucharán en el Víctor Villegas, son obras típicas de este compositor.

En cuanto a la gran forma, la sonata para piano, Chopin la abordó en tres ocasiones, colocándose al nivel de las grandes sonatas románticas centroeuropeas. La que interpretará Escudero para cerrar el concierto del lunes no abandona la estructura dramática heredada del Clasicismo y es, de alguna manera, esencia de la música romántica: el primer y último movimientos están marcados por el carácter de la balada, el segundo es un scherzo y el tercero es un nocturno.

Gabriel Escudero

Considerado por la crítica musical como uno de los mejores pianistas españoles, Gabriel Escudero (Cartagena, 1982) compagina su actividad interpretativa con la pedagógica a nivel internacional. Ha sido invitado a actuar en importantes eventos y festivales de diferentes lugares de España y en países como Alemania, Estados Unidos, Finlandia, Suecia, Italia, Bulgaria, República Checa o China, donde ha actuado en emblemáticas salas en solitario o junto a orquestas y agrupaciones españolas y extranjeras.

Graduado por las instituciones Mannes College, Manhattan School of Music y Sibelius Academy, Escudero es doctor en Artes Musicales. Está profundamente interesado en la pedagogía del piano y ha trabajado en la Manhattan School of Music de Nueva York, en la International School of Music Finland de Helsinki y en el FaceArt Institute of Music de Shanghái. También ha impartido clases magistrales en Estados Unidos, España, Finlandia, China y Hong Kong. En la actualidad, ocupa una Cátedra de Piano en el Conservatorio Superior de Música de Murcia.