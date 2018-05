Baywaves: "Murcia fue nuestro primer hito"

Este viernes 27 de abril Baywaves volverá a Murcia para tocar en el showcase enmarcado en la programación gratuita y previa al WARM UP. La cita será a partir de las 19:30h en la Movistar Store situada en la Avenida Libertad 2. Con las invitaciones ya repartidas, la banda espera revivir las buenas sensaciones que tuvieron hace dos años cuando formaron parte del cartel del SOS, ahora como 'una de las 40 promesas a seguir en 2018' según publicó el diario británico The Guardian.

Su trayectoria comienza en el 2015 donde se unen como grupo para crear Baywaves, una banda de cuatro jóvenes formados en las costas cantábricas, con residencia en Madrid y una potente proyección internacional. En 2016 se lanzaron a la escena con su primer EP 'Only For Uz' (Foehn Records) y se consolidaron internacionalmente con singles como 'Gliss' y 'Down 4 U', comenzando su etapa de festivales.

El primer festival nacional donde tocaron fue el SOS 2016, que supuso su primer hito: 'Recordamos Murcia con mucho cariño', explica Fran, mientras Marco apunta las 'ganas de volver' a la capital de la Región donde se llevaron una gran acogida. Ese mismo año también tocaron en el festival inglés End Of The Road con 'una carpa llena de gente' que aún sigue abrumando a Fran. También han realizado dos giras europeas, pasando por Inglaterra, Francia y Holanda, donde han vuelto a tocar conciertos sueltos y dándose a conocer en otros países como Alemania. Un bagaje de casi 100 directos al que se suma la gira estadounidense que se han marcado en marzo.

Baywaves regresa al panorama este mayo con su segundo EP 'It´s Been Linke' (Art Is Hard Records). Acerca de este nuevo trabajo Marco resalta 'el enfoque más rítmico y melódico' en comparación a su primer EP que considera 'más atmosférico'.

Además es un EP del que se sienten especialmente satisfechos porque han podido plasmar más "la personalidad de cada uno, siendo más participativos como grupo y aprendiendo de diversas experiencias para crear música", comenta Marco. En este sentido ha resultado clave "haber tocado tanto durante estos dos años y haber pasado tanto tiempo juntos, hemos engrasado mejor la banda y siempre buscando lo emotivo de la música", explica Fran.

'Still in Bed', primer adelanto

Este tema ya está fluyendo por diferentes ambientes y calando entre sus seguidores, que podrán disfrutar de ellos en las salas nacionales después de verano y el 9 de mayo en la sala Sol de Madrid. Acerca de 'Still in Bed', Marco recuerda "el proceso representativo a la hora de su composición, con más ritmo de guitarra, wah-wah y ampliación del espectro a la hora de producirlo, con nuevos y diversos recursos de percusión que no habíamos probado". Para Fran es "una nostalgia soleada en una atmósfera baleada".

El tiempo y los oyentes determinarán si continúa su éxito internacional, mientras tanto, Fran echa la vista atrás y hace balance de su corta pero intensa carrera musical: 'Todo lo que nos ha ido pasando nos ha ido sorprendiendo, todo ha estado por encima de cualquier expectativa'. Con la mirada puesta en el futuro, se muestran confiados en consolidarse: "Nuestra aspiración es poder dedicar la mayor parte del tiempo a Baywaves mientras el mercado lo permita. Lo ideal es que Baywaves sea la actividad principal de nuestro día a día".