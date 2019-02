El Centro Párraga acoge el primer Festival 'Fácil' de Amigos y Conocidos de la Ilustración

El Centro Párraga de Murcia, espacio gestionado por la Consejería de Turismo y Cultura, acoge este sábado, 23 de febrero, la primera edición del Festival de Amigos y Conocidos de la Ilustración 'Fácil', concebido como un espacio de intercambio entre creadores y usuarios para poner en valor la ilustración como recurso comercial y artístico, y cuyas entradas están agotadas.

'Fácil' se enmarca en las actividades transversales que acoge el Centro Párraga a lo largo de la temporada, realizadas muchas de ellas en colaboración con instituciones, empresas o colectivos y que contribuyen a fortalecer el tejido cultural de la Región, ofreciendo a los artistas un espacio en el que mostrar su trabajo y fomentando la participación y el interés de la sociedad por la cultura. Dentro de estas actividades se incluyen este año varias centradas en el mundo del diseño que responden al interés que despierta este sector en la Región.

A lo largo de la mañana del sábado, serán varios los profesionales que participarán en las diferentes ponencias y mesas redondas organizadas. En el Centro Párraga contarán su experiencia, hablarán sobre su proceso creativo, la relación con las marcas y sobre la necesidad de difundir y fomentar el interés por esta disciplina, así como la de apoyar su mayor profesionalización en la Región de Murcia.

La ilustración y la creación gráfica se ha convertido en los últimos años en uno de los recursos de creatividad más importantes y utilizados. Los expertos coinciden en que se encuentra en pleno crecimiento y, en este sentido, 'Fácil' nace con el objetivo de dotar a la Región de Murcia de un foro de encuentro y debate que dé visibilidad a estas nuevas tendencias y, sobre todo, al trabajo que desarrollan los creadores murcianos.

El festival está organizado por los estudios 'Casa Chiribiri' y 'Atosío' y acogerá las ponencias de cuatro diseñadores que trabajan en el panorama regional y nacional. A las 10:00 horas, tras el acto de apertura, intervendrán el murciano José David Morales y la jienense c, ilustradora que ha trabajado para Google, Samsung, 'Wall Street Journal' o 'The New York Times', además de publicar diferentes libros entre los que destacan 'Once upon a star: a poetic journey through space' y 'Un paseo por la vida de Simone de Beauvoir'.

A partir de las 12:30 horas será el turno de Romualdo Faura, murciano que se formó en Bellas Artes en Valencia especializándose posteriormente en diseño gráfico, y la autora de cómics e ilustradora murciana Ana Galvañ, celebrándose posteriormente una mesa redonda. La programación de encuentros se complementará con un concurso de dibujo rápido programado a las 11:00 horas. Se puede obtener más información en la web de Centro Párraga.