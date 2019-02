La ONG Holes in the Borders celebra el Festival Sin Fronteras en apoyo a los refugiados en Grecia

"La música, como nuestra forma de ver el mundo, no entiende de fronteras", afirman desde la ONG Holes in the Borders. La organización no gubernamental celebrará el Festival Sin Fronteras el jueves 7 de febrero a las 19.30h en Ítaca, cuyos donativos irán destinados al proyecto para refugiados Alternativa Habitacional en Atenas de la ONG.

El evento solidario contará con las actuaciones de Jamones con Tacones, Karmacadabra, CLOT, Ángel Calvo y Los trenes de larga distancia, quienes ofrecerán una actuación cada uno de alrededor de 25 minutos.

Laila Chaouat y Natalia Telaz se conocieron en el campo de refugiados del puerto de Pireo en Atenas en abril de 2016. Natalia, como médica, cuidaba de la salud de quienes iban llegando al campo improvisado que no contaba con supervisión médica por las noches y Laila le ayudaba traduciendo del árabe o francés al español. Cuando el puerto fue desalojado en junio de ese mismo año decidieron fundar la asociación Holes in the Borders.

"Nosotras dormíamos en el campo, así que conocíamos la problemática de las familias que vivían allí", señaló Laila a eldiario.es. Parte de esos refugiados fueron trasladados a otros campos, pero entre quienes se quedaron en la capital griega había menores y jóvenes no acompañados. "Nosotras podíamos trabajar legalmente con los jóvenes entre 18 y 25 años y creamos la asociación Holes in the Borders en Madrid", añade Laila.

La organización abrió el primer piso de acogida para jóvenes refugiados en diciembre de 2016 y ya cuentan con tres, financiados, entre otros, por la asociación murciana Amigos de Ritsona. Las viviendas se convierten en un apoyo y oportunidad para que estos jóvenes no acompañados, solicitantes de asilo en situación de calle en Atenas, puedan integrarse en Grecia.

Hasta la fecha se han beneficiado de este proyecto 70 jóvenes no acompañados. "Los que llegaron antes del 20 de marzo de 2016, cuando se firmó el acuerdo con Turquía, iban a ser reubicados en la Unión Europea y era un piso para poder luego viajar. Y luego se reformuló con los solicitantes de asilo de nacionalidad afgana, paquistaní o iraní a quienes se les negaba el asilo porque no se considera que esos países estén en situación de guerra y era difícil porque dormían en la calle ".

Algunos de los chicos han encontrado trabajo como traductores en diversas organizaciones y ONG y se han independizado, mientras que otros, quienes no han conseguido el número para trabajar requerido en Grecia, trabajan en negro en el campo.

"También queremos denunciar la situación en los campos de refugiados de Grecia, que están diseñados para 800 personas y algunos como Moria, en la isla de Lesbos, en verano, llegó a tener 9.000. Las mujeres son violadas en los campos, los niños también sufren abusos sexuales dentro", añadió Laila.

Cristina Ortega, una voluntaria murciana de 23 años que estuvo el verano pasado colaborando con la ONG y que se ha encargado de la organización de este festival, recordó cómo "la gente está atrapada en las calles de Atenas y en los campos de refugiados sin esperanza ninguna de futuro".