La Film Symphony Orchestra homenajea al compositor de bandas sonoras John Williams en el Auditorio El Batel

Film Symphony Orchestra se presenta en el Auditorio El Batel con el mayor homenaje jamás dedicado en España al compositor más oscarizado de todos los tiempos: John Williams. La orquesta sinfónica líder en España en música cinematográfica ofrecerá así mañana domingo 16 de diciembre más de dos horas de música en directo. Las entradas se pueden adquirir en la web www.auditorioelbatel.es desde 35 euros.

Después del éxito de su anterior gira y de recorrer las principales ciudades de España, FSO vuelve a Cartagena con un espectáculo totalmente renovado pero que recuerda a los orígenes de la orquesta. El compositor que hizo que medio mundo se enamorase de las bandas sonoras fue el objeto de la primera gira, un primer acercamiento y un homenaje sencillo a este grande de la música de cine que ahora retoman, siete años después, con mucha más fuerza, interpretando un programa doble que abarcará gran parte de sus composiciones más brillantes.

Fiel a John Williams y a su esencia, FSO ha mantenido viva la llama todos estos años incluyendo temas suyos en todas las giras, además de dedicarle conciertos especiales como el que ofrecieron en el estreno de Jurassic World: el reino caído, cediendo la batuta a J.A. Bayona, o la gira La Música de las Galaxias que incluía la mejor música de Star Wars. El Especial John Williams rendirá el mayor tributo en España hasta la fecha al compositor, con música jamás interpretada en nuestro país. La orquesta, liderada por el carismático director Constantino Martínez-Orts, interpretará más de treinta bandas sonoras, entre las que se cuentan las cinco oscarizadas y veintidós de las nominadas, que incluyen temas de Star Wars: Los últimos Jedi, Memorias de una Geisha, JFK, El Patriota, Jurassic Park, Harry Potter y La Lista de Schindler.

Además, FSO interpretará otras piezas musicales como Olympic Fanfare and Theme, creada específicamente para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y convertida en el himno de los Juegos Olímpicos de la cadena NBC; también Summon the Heroes, escrita en conmemoración del centenario de los Juegos Olímpicos modernos (Juegos Olímpicos de Atlanta 1996); e incluso The Mission, tema compuesto para las aperturas de los informativos de la cadena de televisión NBC.

Vestuario transgresor

Cada año, FSO lleva su espectáculo un paso más allá. Este año, Jaime Suay ha sido el encargado de confeccionar el revolucionario vestuario de la orquesta, que deja atrás el tradicional chaqué para sorprender al público con un nuevo look muy transgresor. Los trajes, diseñados y confeccionados por el ex concursante de 'Maestros de la costura', contienen, en palabras del diseñador, "elementos que confieren el espíritu de la fuerza y el estilo guerrero, inspirados en varias fuentes de diferentes tiempos y culturas, desde los guerreros del Xian a películas como los juegos del hambre o Matrix, incluso pasando por algunos dibujos animados como Dragon Ball".