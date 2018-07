Éxito de los investigadores de la UM en el XXVIII Congreso Nacional de ACEDE

El congreso anual que organiza la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE) se celebró en Valladolid los pasados 24 a 26 de junio de 2018 (XXVIII Congreso ACEDE 2018). Durante el congreso, investigadores de las áreas de Economía Financiera y Contabilidad, Organización de Empresas, Comercialización e Investigación de Mercados presentaron sus últimos trabajos de investigación. Entre los trabajos premiados hay dos trabajos en los que participan investigadores de la Universidad de Murcia:

J. Samuel Baixauli Soler (derecha), María Belda Ruiz (centro) y Gregorio Sanchez Marín (izquierda)

Sección Empresa Familiar:

Premio al trabajo: "Socioemotional wealth and dividend policy in private family firms", J. Samuel Baixauli Soler, María Belda Ruiz y Gregorio Sanchez Marín.

Sección Economía Financiera:

Premio al trabajo: "Trade credit, creditor protection and financial crisis", Sonia Baños Caballero, Pedro J. García Teruel y Pedro Martínez Solano.

Pedro Martínez Solano y Sonia Baños Caballero

Estudio "Socioemotional wealth and dividend policy in private family firms"

Este estudio se centra en las empresas familiares para analizar su comportamiento y la toma de decisiones en relación a la política de dividendos. Se sostiene que las dotaciones afectivas de la empresa familiar, o riqueza socioemocional, son un factor clave que determina su política de dividendos. Con el término riqueza socioemocional se hace referencia a aspectos no económicos que reúnen las diversas necesidades emocionales de la familia propietaria, como por ejemplo el deseo de mantener el control del negocio y de prolongarlo a las generaciones futuras, vínculos sociales, reputación o el bienestar de la familia.

Utilizando una amplia muestra compuesta por 508 empresas familiares españolas de tamaño medio, el estudio muestra que el deseo de preservar la riqueza socioemocional en la empresa influye significativamente tanto en la decisión de repartir o no dividendos como en la cuantía de los mismos. En particular, en aquellas empresas donde existe una mayor preocupación por preservar esos objetivos no económicos, la probabilidad de repartir dividendos es inferior y, en el caso de repartirlos, la cuantía de los mismos también es menor. Una política de dividendos en este sentido implica disponibilidad de financiación interna en forma de beneficios retenidos, lo que permite mantener el control de la empresa preservando la riqueza socioemocional frente a la opción de acudir a financiación externa que pueda poner en peligro dicha riqueza. Asimismo, el estudio muestra que el efecto negativo de la riqueza socioemocional en la política de dividendos está fuertemente presente cuando el CEO de la empresa es miembro de la familia propietaria, cuando la familia propietaria ocupa puestos directivos en la empresa y cuando la empresa se encuentra en la primera generación.

Por tanto, este estudio pone de manifiesto que la riqueza socioemocional es una de las características distintivas clave que separa a las empresas familiares de otras formas de organización, determinando su comportamiento y el proceso de toma de decisiones.

Estudio "Trade credit, creditor protection and financial crisis"

El crédito comercial concedido a los clientes representa una parte importante de las inversiones que realizan las empresas (inversión media del 25% del activo total). Sin embargo, se observa que el número de días que las empresas tardan en cobrar a sus clientes varía de forma considerable entre países. Por ejemplo, durante el período 1995-2013, mientras que el periodo medio de cobro en Nueva Zelanda fue de 55 días, en Grecia ascendió a los 162.

El objetivo de este trabajo es analizar si la protección de los acreedores y las crisis financieras afectan al crédito comercial concedido a los clientes. Utilizando una muestra de 34 países se observa que en aquellos países con menor protección del acreedor los clientes pagan, en media, más tarde. Esta diferencia se acentúa en épocas de crisis. En efecto, si se estudian periodos de crisis versus periodos de no crisis, se encuentra que, durante las crisis, se reduce el periodo medio de cobro en los países con una elevada protección del acreedor, mientras que aumenta en aquellos donde la protección es baja. Este resultado podría explicarse por la reducción que se produce del crédito bancario, y que provoca que las empresas tengan menos financiación disponible para conceder crédito a sus clientes. Sin embargo, el esfuerzo realizado por las empresas para reducir los periodos medios de cobro podría no tener efecto en aquellos países con menor protección de los derechos de los acreedores, porque tienen más dificultades para hacer efectivo el cobro.

La Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE) es una asociación de profesores universitarios creada en 1990, y desde entonces se ha consolidado como lugar de encuentro de los académicos preocupados por potenciar la investigación y la docencia rigurosas en el ámbito de la administración de empresas y de sus áreas constituyentes, como son Economía Financiera y Contabilidad, Comercialización e Investigación de Mercados y Organización de Empresas.