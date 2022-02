Demons, su director Lamberto Bava y su protagonista Fabiola Toledo inaugurarán la undécima edición de Sombra

Pedro García Rex Concejal de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Carlos peñafiel director general de Competitividad y Calidad Turística, Dani Acuña diseñador del cartel y Javier García Caballero director de Sombra XI Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, han presentado hoy la programación de la undécima edición de la muestra.

Sombra XI contará con la presencia del director Lamberto Bava y la actriz Fabiola Toledo de la proyección de Demons (1985) en su inauguración el 18 de marzo en la Filmoteca Regional. Bava además recibirá el premio Sombra de Honor en reconocimiento a toda su carrera.

En su undécima edición, el festival bate todos sus récords de alcance nacional estando en Filmin, Dark TV, Planet Horror, Cutrecon y Rock Imperium. En total, Sombra proyectará 40 películas y 22 cortos, tendrá 20 invitados y 16 actividades paralelas.

Sombra abre con Demons, el más genuino terror gore italiano

Muchos se acordarán de la mítica película Demons de 1985 en la que un pandilla de jóvenes iban al cine y vivían su peor pesadilla. Puro terror gore italiano, Sombra no podría haberse acompañado de unos invitados mejores que el director Lamberto Bava y la actriz protagonista Fabiola Toledo. Bava es director, productor y guionista de un buen surtido de títulos de cine fantástico para los más exquisitos paladares del género, entre ellos, Demons y Demons 2.

Lambertoo Bava pertenece a la dinastía Bava. Mario Bava, su padre, fue director de cine y su abuelo, Eugenio Bava, fue director de fotografía y escultor.

Otros invitados son Alexandre Bustillo y Julien Maury directores franceses de la mítica À l’intérieur (2007) y de The Deep House (2021) que se proyectará el viernes 25, momento en el que recibirán el premio Serial Killer.

Películas a concurso

Silent Night (Camille Griffin, 2021), Y todos arderán (David Hebrero, 2021), Malencolía (Alfonso Zarauza, 2021), Jacinto (Javi Camino, 2021), Spice Boyz (Vladimir Zinkevich,2021), The Advent Calendar (Patrick Ridremont, 2020) y Barbaque (Fabrice Eboué, 2021).

Los miembros del jurado son Jaume Balagueró, Txintxu Prida, Lone Fleming y Marian Salgado.

Nuevos ciclos: Asiavisión y Rock Imperium

Sombra estrena la sección del conocido festival Rock Imperium que colabora en la proyección de Deathgasm (Jason Lei Howden, 2015).

En el ciclo Asiavisión, del que forman parte las películas más conocidas del fantástico asiático, podremos ver The Medium (Banjong Pisanthanakun, 2021), Beyond Infinite Two Minutes (Junta Yamaguchi, 2020) y Prisoners of Ghostland (Sion Sono, 2021).

En el ciclo Anime, se proyectará El Tiempo Contigo (Makoto Shinkai, 2019), My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes (Kenji Nagasaki, 2021) y Josee el Tigre y los Peces (Kôtarô Tamura, 2020).

El ciclo Culto al Culto contará con la proyección de Mulholland Drive (David Lynch, 2002) y Martyrs (Pascal Laugier, 2008).

En la sección Media Window, donde se incluyen películas financiadas con fondos europeos, se podrá ver Andra Sidan (Tord Danielsson, Oskar Mellander, 2020), Mandíbulas (Mr. Oizo, 2020) y Lamb (Valdimar Johannsson, 2021).

Alien en la Biblioteca del 16 de marzo al 14 de abril

Sombra inaugurará el 16 marzo, un mes antes de que comience el festival, una exposición para los más exquisitos y curiosos. En su undécima edición, ha elegido homenajear a una de las sagas más aclamadas en el mundo: Alien.

La exposición sobre Alien se realizará en colaboración con la Biblioteca Regional de Murcia en donde podrá ser visitada hasta el 14 de abril. La muestra está compuesta por 44 piezas traídas del museo de Alien en Barcelona. Podremos observar props, objetos que componen las escenas de rodaje, como chalecos o los famosos huevos de alien o las piezas de merchandising más extraordinarias, cabezas, bustos, recreaciones, fotos inéditas de la grabación así como planos y stories de las películas.

Tanto para los amantes de Alien como para los curiosos del cine en general, visitar la exposición de Sombra es la mejor ocasión para adentrarse en el inabarcable mundo de Ridley Scott y H. R. Giger. Dentro de las actividades programadas durante el festival, tendremos a Dani Acuña y a Fernando Dagnino dibujando en vivo sobre el extraño pasajero.

Cortometrajes y Batalla Fílmica

La Batalla Fílmica en esta edición se enmarca en la iniciativa Jóvenes que asombran y cuenta con unos cien jóvenes de los centros de educación de Murcia. Previamente han recibido formación sobre rodaje cinematográfico con smartphones y drones para llegar al día señalado lo más preparados posible. En la Batalla Fílmica, se les revela el contenido de un guión de Sergio Espín y tienen ocho horas para hacer la grabación contando con equipos técnicos profesionales.

Para culminar, los cortometrajes se proyectarán en la Filmoteca Regional durante el Sombra y se publicarán en el canal oficial del festival en Youtube. El equipo ganador se premiará con un cheque FNAC por valor de 900€ que recibirá en la gala de clausura del festival el 26 de marzo.

Clausura Al Dual & The Strings of Horror musicando a Vampyr

Al Dual & The Strings of Horror, tocará en directo con su quinteto de cuerda la BSO compuesta especialmente para la proyección de Vampyr (Carl Theodor Dreyer, 1932) en la clausura del festival el sábado 26. Dual, es un compositor murciano del barrio del Carmen que cuenta con el premio Viva Las Vegas Rockabilly Weekend 2019 otorgado al artista rockabilly más importante del mundo.

En la gala de clausura, se entregará el premio Nosferatu a la Escuela Superior de Arte Dramático en reconocimiento a la labor de los profesionales que apoyan al festival.