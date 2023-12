Eva Llorach (actriz): “Cómo es posible que tengamos cosas tan maravillosas y que nos vendamos tan mal”

La estación de tren Murcia-Del Carmen fue construida por la Compañía de Ferrocarriles Madrid-Zaragoza-Alicante, la de las siglas MZA. La reina Isabel II inauguró la línea Cartagena-Murcia en 1864 con las obras sin acabar, y, de hecho, al principio la propia estación tenía carácter provisional. Así se ha mantenido, con su aspecto coqueto y como de juguete desde que se elevó al sur de una ciudad decimonónica y polvorienta de 30.000 habitantes, hasta ahora, que Murcia avanza hacia el medio millón. Puerta de entrada y de salida, lugar de despedidas y de bienvenidas, de pérdidas y de encuentros, de marchas y de regresos, hoy se muestra en medio de vallas y andamios, rodeada de tráfico, como siempre, pero también de máquinas que anticipan su próxima versión 2.0, su cara moderna y soterrada: la nueva estación de Alta Velocidad.

En la estación del Carmen me cito con la actriz murciana Eva Llorach tras su viaje exprés a Murcia para recibir el homenaje de sus compañeras y compañeros de la Unión de Actrices y Actores de la Región de Murcia, que la han reconocido, junto a Antón Valen, como socia de honor de este año 2023. Eva me hace el gran favor, que agradezco mucho, de propiciar un encuentro presencial y de poder vernos la cara en esta charla, en una muestra de generosidad, porque nuestra cita la ha obligado a salir antes de casa, y justo después de grabar, tiene que coger el tren de regreso a Madrid.

El caso de Eva Nicolás Llorach, nacida en la ciudad de Murcia en 1975, es otro de vocación tardía, o más bien, de descubrimiento tardío de una vocación que seguramente latía en su interior desde mucho antes de que ella lo supiera. Como decía Gandalf en 'El señor de los anillos', aquello de que los magos no llegan pronto ni tarde sino que llegan justo cuando se lo proponen, el alma de actriz de Eva llegó cuando tenía que llegar: después de estudiar Turismo y de trabajar durante siete años en la empresa familiar, rozando los 30, respondió a la llamada del cine. Lo dejó todo, estudió en la ESAD con especialidad en Interpretación Musical y finalmente cogió las maletas y se fue a Madrid. Allí, la perseverancia puso en su camino un anuncio del director Carlos Vermut para su primera película, 'Diamond Flash', y el trabajo y la constancia posteriores la llevaron a su papel en 'Quien te cantará', del mismo Vemut y junto a Nawja Nimri, en 2018. Ese papel le cambió la vida, como ella misma reconoce. Primero llegó el premio del Festival Cibra de Toledo. Y en 2019, el Forqué, el Feroz y el Goya a la mejor actriz revelación, nada menos.

Tras la pandemia, más pelis y varias series sin despegar los pies del suelo, con naturalidad y con una mezcla de alegría, confianza en sí misma y una dosis de perplejidad. Y en 2023, entre otras cosas, 'Los pacientes del doctor García' y 'El cuerpo en llamas', de Netflix. Os dejo ya con la conversación con Eva Llorach en Spotify, que podéis escuchar pinchando en este enlace.

Nota: si tienes Spotify Premium, podrás escuchar las canciones completas que se incluyen en el programa; si no, escucharás un fragmento aleatorio de 30 segundos.

Algunas frases de Eva Llorach que escucharás en el pódcast:

“Cada vez digo con más orgullo que soy de Murcia”.

“Con la ‘Film Commission’, las cosas están empezando a cambiar en la Región de Murcia, por lo menos en mi sector”.

“La fama que tiene la Región de Murcia fuera no se corresponde nada con lo que hay aquí. Tengo la sensación de que nos creemos poco, y yo creo que hay que sacar pecho”.

“Cómo es posible que tengamos cosas tan maravillosas a todos los niveles, y que nos vendamos tan mal”.

“En mi carrera he hecho muchas cosas, pero siento que me queda mucho por hacer”.

“Lo de 'El cuerpo en llamas' ha sido una locura. Pensaba que mi personaje iba a pasar más desapercibido porque su fin es hacer avanzar la trama y por el hecho de tener a Úrsula Corberó delante, pero estoy contenta, porque he podido jugar con el papel y la respuesta ha sido muy buena. Me han escrito directores importantes para felicitarme por mi trabajo”.

“La gente me reconoce por la calle y eso no me gusta tanto. La mayoría de actrices y actores pensamos igual. Es un poco una puta mierda, porque no quieres mucha atención, pero esa atención y ese foco mediático te van a llevar a que mucha gente te conozca, a que más directores te vean y a que te lleguen mejores personajes”.

“Legión de mujeres directoras”

“Está saliendo una legión de mujeres directoras y quiero trabajar con todas. Pero en concreto hay una película a la que le tengo puesto un altar en mi casa para que salga. Es la ópera prima de Celia Giraldo, una directora jovencísima, maravillosa y con mucho talento. A ver qué pasa con esa película” [Nota: se refiere al largometraje de 2022 ‘Un lugar común’, actualmente en fase de post-producción].

“Nunca es tarde, pero yo decidí ser actriz con treinta años y estoy en una edad ahora mismo en la que hay pocos personajes interesantes. Estoy lanzando un órdago a la profesión porque estoy diciendo algunas cosas que no… No quiero hacer cualquier cosa”.

“Ya sabemos que vivimos en un patriarcado y que hay más personajes masculinos que femeninos, pero a partir de los cuarenta… Somos muchas y no hay personajes. Hay que escribirlos. Yo no me veo representada. No soy la persona de esa edad que está reflejada”.

“Todos los días hay muertes por violencia machista, y las mujeres estamos concienciadas en este tema y salimos, pero muy pocos hombres lo hacen. Y es importante que lo hagan”.

“Estoy dentro del 8% de actores y actrices que no tienen que buscar otro trabajo. Cuando me llamaron para 'Quién te cantará', yo trabajaba en ACNUR”.

“Los reconocimientos después del Goya de 2019 están llegando ahora, tras el quiebre de la pandemia”.

“Es como si hubiera tenido dos vidas muy diferentes, y a veces me pregunto, ¿tendré una tercera vida en la que me iré a hacer zapatos o a vender pulseras?”.

“Mis amigas me apoyaron”

“Cuando acabé los estudios de Turismo, trabajé en la empresa de mi padre durante siete años, en administración y en gestión con los clientes. Pero hice un corto y tuve la revelación: sentí que quería ser actriz. Así que hice un quórum con mis amigas, se lo expliqué y ellas me apoyaron. Decidí dejar la empresa de mi padre y tuve la conversación. Fui muy valiente. Dejé mi familia y dejé mi ciudad para hacer lo que verdaderamente quería hacer”.

“Después del éxito de 'Diamond Flash' con Carlos Vermut, que tuvo mucho reconocimiento a nivel independiente, me llamaron muchos directores para trabajar, pero luego pasó mucho tiempo sin que nadie me llamara y sin que pasara nada”.

“Esto es muy difícil. Tienes que tener mucha estabilidad mental, mucha paciencia y mucha confianza en ti mismo”.

“Dirigir y escribir me llama, porque no me veo representada, pero me gusta más interpretar”.

“España es un país maravilloso por tener cosas muy diferentes. No entiendo a la gente que quiere que seamos todos iguales. Es muy bonito que seamos tan distintos”.