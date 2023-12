MU-TANTES, el festival independiente que reivindica el movimiento underground

El pasado 30 de noviembre finalizó la cuarta edición de MU-TANTES, un festival que engloba diferentes disciplinas artísticas desarrolladas en la Cárcel Vieja, pero… ¿los murcianos y las murcianas conocen la historia de las cuatro ediciones de este proyecto? El diseñador gráfico Cristóbal Sanchez Nicolás, formado en la Escuela Superior de Diseño, es uno de los organizadores que conforman el equipo junto con Roberto Navarro (@roberto_n_r), Lola Baños (@olalolabanos), Adrián Marzal (@adrianmarzal) y Jose Lorente (@joselorentegd).

¿Cuándo surge MU-TANTES? Para ello nos tenemos que remontar al pasado, a los orígenes de Cristóbal: “En mi casa me inculcaron la música y la lectura. Desde pequeño he ido a conciertos y siempre he sido un crío con inquietudes. Me llamaba la atención cómo se hacían las cosas. A lo largo de mi vida he comprado muchos discos y mi cabeza se iba componiendo gracias a la música hasta que descubrí el diseño gráfico”. No fue hasta el proyecto final de carrera cuando, junto con uno de sus compañeros de Diseño, crearon el prototipo de MU-TANTES. “Todo el mundo nos decía que teníamos que hacerlo realidad, así que fuimos tocando puertas hasta conseguir realizar la primera edición en el Centro Cultural Puertas de Castilla, donde tuvimos el apoyo de Jesús de la Peña. Tras muchas reuniones con el Ayuntamiento, el ICA y el Centro Párraga, nos dieron la oportunidad de hacerlo posible”.

“Aun así, al ser la primera, todo fue muy humilde y totalmente autogestionado, sin subvenciones, en una sala pequeñísima donde doce artistas expusieron colectivamente. Creo recordar que cada uno tenía 2 metros de pared. Y a pesar de eso, vinieron más de 400 personas. Fue apoteósico”. Recordaba entre risas. “Ahí empecé a tener una inquietud, ese momento me hizo ver las posibilidades que tenía el evento y fue un poco el ‘click’, es decir, fui consciente de que estaba generando un festival sin tener experiencia en la gestión cultural, pero con una madurez que solo me la pudieron dar los festivales a los que he ido durante toda mi vida. Eso hizo que las inauguraciones de MU-TANTES se convirtieran en un acto social, donde toda la gente de la cultura y el diseño venían a vernos”.

“La segunda edición se realizó gracias a que me concedieron una ayuda para el proyecto y nos trasladamos al Cuartel de Artillería pasado el Covid-19, el primer acto cultural que se hizo en Murcia. Recuerdo que teníamos que hacer pases cada veinte personas para que subieran a ver la exposición y vinieron un total de 600 personas. Recuerdo que volví a sentir lo mismo que la edición anterior, y eso hizo que me dieran ganas de volver a programar una nueva”.

“Aun así, la tercera edición no habría sido posible si no fuera por mi equipo. Son maravillosos. Se nos encendió la bombilla de lanzar la propuesta de funcionar como un festival que se realizara en la Cárcel Vieja y lo presentamos con un dossier bastante potente. Mamen Navarrete y Mercedes Hidalgo, se quedaron con la boca abierta y dijeron ”queremos hacer esto en Murcia“. Desde ese momento el festival pegó una explosión fuerte, incluso a nivel nacional, y es ahí cuando fuimos conscientes de que lo que estaba pasando era algo grande, aun tratándose de un proyecto independiente que reivindica el movimiento underground. Me quedo con que llegue a los profesionales del ámbito cultural de toda España y que flipen porque es un festival que abarca muchas vertientes. Me llena más un mensaje de un amigo diciendo ”tío lo estás haciendo genial“”.

“En esta cuarta edición hemos recibido un total de 134 propuestas con un nivel altísimo, una absoluta locura, y quedarnos con los artistas de este año nos ha llevado dos días intensos a todo el equipo. No somos quien para juzgar, pero sí quien decide los que encajan mejor en el proyecto”.

Después de repasar las cuatro ediciones de MU-TANTES, comienza a hablar del panorama cultural de la Región de Murcia, finalizando con: “Es una ciudad de oportunidades, un sitio perfecto para evolucionar creativamente. Creo que se tienen las herramientas para desarrollar un proyecto, solo tienes que poner ganas y constancia. Si no lo haces tú, no va a ser posible y nada llega solo. Eventos como MU-TANTES u otros que se están realizando ahora mismo están abriendo puertas a nuevas generaciones que poco a poco empiezan a calar en Murcia. Solo falta que nos ayuden a ser pioneros.”