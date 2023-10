Las discotecas del incendio de Murcia no tenían licencia y se había ordenado su cierre en 2022

Recibió el primer aviso en enero de 2022, en marzo fue rechazado un recurso y en octubre se decretó su cierre: la discoteca del incendio de Murcia no tenía licencia de funcionamiento. La discoteca original, Teatre, realizó modificaciones en su estructura que requerían una nueva licencia que nunca fue concedida, han declarado en rueda de prensa este lunes el teniente de alcalde de Murcia, Antonio Navarro y el exconcejal de Urbanismo, Andrés Guerrero.

El teniente de alcalde ha señalado que el Ayuntamiento va a personarse como acusación particular en las causas judiciales contra la empresa de Teatre, y que actuará “con contundencia” para depurar responsabilidades, “caiga quien caiga”.

En el aire está la pregunta de por qué seguían operando los locales si carecían de licencia; es decir, cómo actuaron los servicios de inspección municipales durante los meses que los locales siguieron abiertos sin el correspondiente permiso. A pesar de haberse denegado la división de los locales para crear La Fonda Milagros, los bomberos han confirmado que ambos locales estaban separados por una estructura de pladur, actuando de manera ilegal y a escondidas del Ayuntamiento. Tampoco se ha aclarado si la Fonda contaba con salida de emergencias. Al no existir legalmente La Fonda se desconocía también cuál era su aforo o si cumplía con la normativa de sistemas contra incendios.

La discoteca original, Teatre, contaba con licencia de inicio de actividad desde el 18 de diciembre de 2008, “como discoteca y cocina”, ha explicado el teniente de alcalde de Murcia, Antonio Navarro, y presentó una comunicación de modificación el 27 de junio de 2019 para dividir el local en dos. El 10 de enero de 2022 el anterior concejal, Andrés Guerrero (PSOE), dictó orden de cese de actividad al entender que la modificación era sustancial y requería una nueva licencia. El 8 de marzo, han continuado ambos, la empresa presentó un proyecto de legalización “no habiendo concluido a fecha de hoy ese procedimiento”; por lo que han funcionado sin autorización desde la orden de cese del exconcejal del PSOE.

La orden de cese de enero 2022 se decretó al entender que “la documentacion no era la que tenía que concurrir; el siguiente paso era que los servicios de inspección comprobaran si se había procedido al cierre y ahí finaliza mi actuación”, ha explicado Guerrero al tiempo que ha añadido que “la única responsable es la empresa que a pesar de las comunicaciones efectuadas hizo caso omiso”.

Guerrero, exconcejal de Urbanismo, ha reconocido que “el tema” está en por qué no se ejecutó la orden de precinto. En este sentido, el concejal del área del PP ha vuelto a insistir en que se va a dar cuenta ante la justicia de todos los pasos que se han venido dando en este expediente, “y vamos a exigir responsabilidades a cualquiera” que las tenga. Navarro ha señalado que no existe ninguna denuncia desde el último expediente de octubre de 2022 sobre la apertura sin licencia de estas discotecas. Sin embargo, ambos locales son dos discotecas conocidas en la capital y el resto de la Región, y contaban con una fuerte presencia en las redes sociales anunciando sus fiestas.

Sobre el posible fallo en las labores de inspección, el exconcejal Guerrero ha señalado que puede ser“ que el inspector se personara cuando el local estuviese cerrado y no hubiera podido comprobar la actividad. ”Es verdad -ha dado cuenta Guerrero- que cuando se dictó la resolución, se planteó un recurso y hasta que no se resolvió (marzo de 2022) no se consideraba firme“.

El actual concejal y teniente de alcalde, Antonio Navarro, ha reconocido que existe un acta de inspección de octubre de 2022 y ha especificado que “no existe ningún documento de oficio administrativo donde se ponga de relieve que no hay cumplimiento desde esa fecha”. Ha añadido, además, que el gobierno municipal cambió a manos populares en junio de 2023, hace 3 meses.

Cuatro de las cinco personas que se encontraban en paradero desconocido desde la madrugada de este domingo y se creía podrían ser víctimas de los incendios de las discotecas de Atalayas, en Murcia, se encuentran en buen estado y el lunes por la mañana contactaron con sus familias, según ha confirmado Delegación del Gobierno, que ha rectificado a mediodía después de haber afirmado a primera hora de la mañana que no quedaban personas desaparecidas.En los incendios perdieron la vida 13 personas.