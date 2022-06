Cuestión de dinero

Cuando hablamos de deporte o de deportistas quizá nuestra mente nos lleva a pensar que todos ganan mucho dinero. Incluso que genera mucho dinero. Sin embargo, eso no es así. Para que un deporte sea una opción de negocio rentable, es imprescindible contar con el respaldo económico de los derechos televisivos. Es decir, que necesitas que una plataforma detrás que quiera emitir los partidos (suscitar interés) para que, después, ese dinero pueda repartirse entre los equipos que forman parte de la competición. Hace unas semanas la publicación Sportbusiness hablaba de que LaLiga (la competición española de fútbol masculino de Primera y Segunda División, la única considerada deporte profesional en nuestro país) había generado este curso unos ingresos de 1.930 millones de euros. Ese dinero posteriormente se reparte entre los clubes, pero no de forma equitativa ya que también se tienen en cuenta los resultados deportivos y la implantación social de cada uno de ellos (abonados, audiencia generada, movimiento en redes sociales…). Vaya, que el Barça (165 millones de euros) y el Real Madrid (163 millones de euros) están a años luz de lo que recibió, por ejemplo, el FC Cartagena (5,9 millones de euros). Sin embargo, el hecho de estar en el deporte profesional le ha cambiado la vida al conjunto cartagenero porque gracias a ese ascenso deportivo, y ha ayudado a la entidad hacer frente a la deuda económica que le llevó a entrar en concurso de acreedores en 2015.

Precisamente, los líos con Hacienda fueron lo que llevaron al Real Murcia a su descenso administrativo en 2014 a Segunda División B (la tercera categoría del fútbol español, que no está considerada por el Consejo Superior de Deportes como deporte profesional). Un juzgado de lo Mercantil, ordenado por La Liga, lo ratificó al considerar que el club murciano superaba la ratio entre deuda e ingresos establecida para poder ser inscrita en la competición. Desde entonces, la entidad ha vivido los peores momentos de su historia con muchos cambios en la propiedad, otro descenso hasta la cuarta división y numerosos líos judiciales. Por suerte, empiezan a ver la luz al final del túnel y, como el ave Fénix, empiezan a resurgir de las cenizas. En volandas y acompañados de alrededor de 12.000 personas, el Real Murcia ascendió hace una semana en Alicante nuevamente a la tercera categoría. El paso al fútbol profesional ya está más cerca.

Hacienda y la Liga son implacables, siempre y cuando no te llames FC Barcelona. El club catalán hizo público el pasado verano que tenían una deuda de 1.350 millones de euros y un patrimonio negativo neto que ronda los 500 millones. Casi nada.

Tristes casos

Lamentablemente, ha habido más casos en la Región de Murcia de equipos deportivos que han visto cómo las deudas o la falta de apoyos les han obligado a competir lejos de lo que se habían ganado en la pista. Por ejemplo, el Club Baloncesto Jairis. Las de Alcantarilla vivirán a partir de septiembre su primer año en la élite del mundo de la canasta femenino en España, pero hace cuatro años en los despachos la Federación Española dictaminó que tenían que jugar en la cuarta categoría. Poco a poco han ido afianzando un proyecto ideado a medio plazo, sin derroche, pero con la intención de llegar a lo más alto. Ahora, algunos de sus partidos podremos verlos en Teledeporte (TVE) y eso puede ayudar a sumar patrocinadores y/o subvenciones.

Más doloroso fue el caso de las chicas de fútbol sala de Roldán. En 2019 se proclamaron campeonas de Europa y un año antes levantaron el título de la liga nacional, sin embargo ese mismo verano se quedaron sin su patrocinador principal (la empresa Jimbee, que sí da nombre al equipo masculino de fútbol sala de Cartagena). Pasaron de poder contratar a una de las mejores jugadoras del mundo, la brasileña Vanessa Pereira, a objetivos menos ambiciosos. Eso sí, siguen siendo una de las mejores canteras del país.

El último caso de decepciones forjadas en los despachos no afecta a un equipo de la Región, pero sí a un deportista de Caravaca, Paquillo Fernández. Forma parte del Unicaja Almería de voleibol, equipo con el que se ha proclamado campeón de liga pero que ya ha anunciado que no se inscribirá en la Liga de Campeones (la máxima competición continental) debido a la falta de apoyos. “Tenemos que ser responsables y renunciar a algo que nos hemos ganado en la pista gracias a un año espectacular, pero no podemos perder el equilibrio presupuestario. Tomar esta decisión ha sido muy duro y supone una frustración muy grande”, dice el comunicado.

La visibilidad en los medios de comunicación es imprescindible para garantizar la viabilidad económica de los clubes. Sólo el fútbol y el baloncesto profesional masculino son televisados (todos los encuentros) por cadenas privadas y permiten a los equipos cobrar importantes cantidades gracias a esos derechos; en categoría femenina es muy diferente y apenas puede seguirse. El fútbol sala masculino puede verse en contadas ocasiones, no todos los partidos, por TVE; el femenino, por la autonómica. El resto de disciplinas, lamentablemente, apenas pueden verse por televisión.