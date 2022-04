¿Cuestión de género?

El deporte femenino en España cambió radicalmente durante y tras los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en los que las mujeres lograron 11 de las 17 medallas con las que terminó nuestro país. Desde entonces, y gracias en parte a los numerosos éxitos conseguidos por ellas durante estos años y al auge de las redes sociales, han empezado a crearse los tan necesarios referentes femeninos. El 50% de la población mundial necesita tener voz, espacio en los medios de comunicación y espejo en el que mirarse. Ahora muchas niñas sueñan con ser tenistas como Garbiñe Muguruza o Paula Badosa (y no solamente como Rafa Nadal), jugadoras de baloncesto como Cristina Ouviña o Alba Torrens (y no únicamente como Pau Gasol o Ricky Rubio) o quieren parecerse a la mejor jugadora de fútbol del mundo, Alexia Putellas (y ampliar horizontes más allá de Messi o Cristiano Rolando). Poco a poco está aumentando también el interés de los aficionados por el deporte de mujeres, gracias al incremento de visibilidad que ha ido experimentando en los últimos años en los medios de comunicación. De hecho, un estudio realizado hace poco por Nielsen (el conglomerado de medios y consultoras de mercado americano) en ocho países de los más activos en el ámbito del deporte (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Australia y Nueva Zelanda) puso de manifiesto que el 66% del total de la población estaba interesada en, al menos, un deporte femenino.

Precisamente, la semana pasada se produjo un récord histórico en el mundo del fútbol femenino ya que el FC Barcelona-Real Madrid reunió a 91.553 personas en el Camp Nou, el estadio de la ciudad condal. Una cifra que jamás se había alcanzado en ningún otro partido en el mundo y que superó, incluso, el registro de 90.915 espectadores que vieron en directo la final del Mundial de 1999 entre Estados Unidos y China en el Rose Bowl de Los Ángeles. Además, ese día Alexia Putellas, jugadora del Barça, vendió el doble de camisetas que un futbolista hombre en cualquier otro día de partido. Los datos están ahí y obviarlos sería engañarse a uno mismo.

Sin embargo, inexplicablemente, cualquier atisbo de éxito femenino es cuestionado por algunas personas queriendo restarle valor. En este partido en Barcelona, el club catalán permitió a los abonados del equipo masculino retirar cuatro entradas para ir a ver a las chicas. Esto ha abierto debate. Algunas personas lo consideran una buena medida para promocionar y dar a conocer al Barça femenino y otras piensan que únicamente se batió el récord de asistencia por regalar ‘tickets’ o porque se enfrentaban los dos máximos rivales en el mundo del fútbol (masculino) en España. Es decir, hay quien piensa que las futbolistas triunfan gracias a sus compañeros hombres o a pertenecer a uno de los equipos más famosos del universo. Para Piedad Miñarro, profesora asociada de Sociología del Deporte en la Universidad de Murcia (UMU), “el deporte tiene una función socializadora muy importante, en el que los medios de comunicación tienen una gran influencia. Igualar o menospreciar a la mujer dentro del deporte es un reflejo también de la población. Si nos paramos a pensarlo, ocurre del mismo modo en el mercado laboral femenino con el techo de cristal”. Su compañero Ángel Olaz, doctor en Sociología en la UMU opina que “mientras nuestra sociedad no madure lo suficiente y entienda que el deporte está por encima del género, seguirá habiendo diferencias. Todo radica en la socialización”.

Profesionalizar el deporte femenino

Es muy complicado que una persona prospere en su profesión si no cuenta con una serie de condiciones y derechos laborales que le amparen. En este sentido, en nuestro país, pese que el deporte femenino cada vez crece más, hay más licencias federativas y triunfa a nivel internacional, únicamente el fútbol es considerado deporte profesional por el Consejo Superior de Deportes. De todas las disciplinas que existen en España, solamente el fútbol femenino y el club Pescados Rubén Burela (de fútbol sala) tienen, desde el pasado verano, firmado un convenio colectivo en el que se han sentado bases como el salario mínimo, la maternidad, ayudas para hijos y familiares mayores de 65 años, paro y cotización a la seguridad social. Es un tanto contradictorio que, en un estado democrático, el deporte que practican las mujeres no esté regulado, pero que a su vez les exijamos ganar cada vez que compiten en unos Juegos Olímpicos o campeonatos internacionales. Queremos que se dediquen profesionalmente (con una dedicación total y exclusiva) a sus diferentes disciplinas, pero no se lo reconocemos y no les ayudamos a ello.

En algunos países, la situación es mucho más grave y ni siquiera desde el punto de vista del espectador deportivo las mujeres tienen hueco. La semana pasada, cientos de mujeres fueron rociadas con gas pimienta para impedirles su entrada a un campo de fútbol en Irán para presenciar un partido entre la selección de su país y el Líbano, clasificatorio para el próximo Mundial de Catar. De hecho, el veto a la mujer en eventos deportivos en Irán dura ya 40 años (tuvieron una pequeña tregua en 2019 en un encuentro ante Camboya, pero se debía a presiones por la Federación Internacional de Fútbol).

Los medios de comunicación tienen un papel fundamental para contribuir a desarrollar un país igualitario. “Tienen que ayudar a que las personas formen parte de la sociedad y en ello influye lo que ven en la escuela, en la televisión, en el periódico y entre sus iguales. Hay que visibilizar el deporte femenino para poner en valor la figura femenina”, comenta Ángel Olaz. Es importante crear hábitos para crecer culturalmente.