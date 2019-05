Francisco Muñoz (Democracia Plural): "Debemos premiar el esfuerzo de los comercios de barrio"

Francisco Muñoz Garre es secretario general de Democracia Plural en la Región de Murcia y es candidato a la presidencia de Región por su partido. También forma parte de la ejecutiva nacional, donde es el Secretario de Organización Nacional. Siempre le gustó la política "seria, honesta y de servicio al ciudadano". Sostiene que "rara vez se encuentra y siempre he estado ahí detrás, en el trabajo silencioso, invisible que hacen los militantes sin buscar ningún rédito político".

Empezó a militar en PSOE siendo joven y estuvo 27 años. "Hace un tiempo intenté optar a la secretaría en la agrupación a que pertenecía, y digamos que no me gustó el proceder, por lo que opté por abandonarlo. En lo personal y profesional, esa etapa tan solo me ha causado problemas". A finales de 2015 es cuando junta con un grupo de amigos y amigas de distintas regiones de España, y se suma a la iniciativa para poner en marcha Democracia Plural.

¿Ha ocupado anteriormente cargos en la administración?

Cargos políticos no, si estuve durante nueve años desempeñando el cargo de asesor técnico docente en la Consejería de Educación. Tengo que indicar que tuve el honor de participar en un evento en la UNESCO, donde presenté en representación de la Consejería de Educación, el único proyecto educativo que nuestra región ha presentado en esa institución.

En las elecciones del 28A no conseguisteis enviar representación al Congreso de los Diputados. ¿Vaticináis mejores resultados para el 26M?

Las elecciones generales del 28A digamos que nos cogieron con el 'pie cruzado', no contábamos con ellas y obviamente, para un partido nuevo, con una infraestructura en desarrollo, pues la verdad era un gran problema. Debatimos el tema y al final optamos por presentarnos para aprovechar el efecto publicitario que pudiésemos tener. Ese era nuestro objetivo y creo que lo cumplimos. Mucha gente ya nos conoce.

Por supuesto, para estas elecciones esperamos tener unos resultados satisfactorios. Nuestro objetivo es conseguir una representación mínima en alguna de las candidaturas que presentamos, para tener voz y de cara a las siguientes conseguir la expansión que necesitamos.

La percepción que tenemos de la gente con la que hablamos, es muy buena. En base al trabajo desarrollado por nuestra gente a la que se lo quiero agradecer enormemente y las sensaciones que recogemos día a día con la gente de toda la región donde estamos llegando, creo que sí, que vamos a tener un buen resultado.

Desde vuestra agrupación consideráis el sistema electoral injusto. ¿Qué cambios propondríais en dicha ley?

Desde hace mucho, personalmente siempre digo que el sistema electoral no es que sea injusto, es una estafa hacia el ciudadano. La propia Constitución, la ley electoral, garantizan el derecho a votar libremente de todos los ciudadanos, pero eso también requiere una interpretación correcta y justa de las leyes. El ciudadano para poder votar libremente debe tener acceso a toda la información de las distintas opciones políticas que concurren en unos comicios electorales y entonces si podrá elegir libremente y con total conocimiento.

En la gran mayoría de municipios, en los grandes, nuestro espacio para propaganda electoral se reduce al espacio de uno o dos carteles, la formula que se aplica es 96% de espacio para 4 partidos y un 4% del espacio para ocho o nueve partidos, esto se traduce en 19 centímetros a repartir entre todos; en otros, el espacio son 36 cm cuadrados, ¿ponemos fotos de DNI?. En los municipios pequeños, ni te cuento. Sinceramente me gustaría que las juntas electorales me dijesen donde está esa garantía de reserva de espacios publicitarios.

Nosotros proponemos la derogación total de la Ley Electoral y desarrollar otra ley donde en cada elección todos los partidos partimos de cero, todos iguales, sin subvenciones para campañas electorales y prohibición del reparto de votos fuera de los colegios electorales.

En vuestro programa habláis de potenciar los comercios de barrio. ¿Qué políticas incluiríais para ello?

En los últimos tiempos han proliferado las grandes superficies comerciales desmesuradamente. Exigimos que se controle mucho más la implantación de grandes superficies. A raíz de esto, los pequeños comercios, de barrio, del pueblo, poco a poco han ido cerrando, se han ido muriendo y junto a ellos, también decae la actividad de los barrios y pueblos.

El problema de todas estas situaciones es retrotraerlas. Ahora ya es tarde, tampoco podemos cerrar a 'destajo' lo ya hecho. Aparte de exigir ese control y reducir el número de grandes superficies por zonas, pedimos que las contrataciones de personal se conviertan en contratos de calidad, estableciendo las medidas oportunas para que el aumento de jornadas debidas a sus horarios, la apertura en fines de semana, se traduzca en una contratación específica para ese 'exceso horario' de fines de semana, festivos,….

Queremos que se revise la fiscalidad de esos pequeños comercios que se han visto afectados, que generaban empleo de calidad y riqueza en su zona, para que se les compensen sus pérdidas y se les permita continuar con su actividad. Debemos premiar el esfuerzo de los comercios de barrio.

También proponéis la creación de un ‘Órgano de Inspección Interna de Calidad en la Gestión Autonómica’, que “vele por el uso de los caudales públicos”. ¿Cómo se estructuraría? ¿Sería dependiente del propio gobierno o externo?

No queremos que se hagan mas inversiones sin sentido, sin control y que generen dudas entre los ciudadanos a ver donde está el dinero. Por eso proponemos la creación de ese órgano de inspección interna de calidad. Consideramos que debe estar formado tanto por elementos internos como externos, con las debidas garantías de equidad, transparencia y objetividad. Por supuesto que tenga independencia política total. En la parte de la administración, deben ser funcionarios, que para eso tenemos un cuerpo de funcionarios fantástico, muy cualificados que sean elegidos mediante unas premisas que garanticen su objetividad, con independencia de actuación.

En la parte externa, proponemos que esta función sea ejercitada a través de colaboraciones establecidas con los colegios profesionales que corresponda, dentro de la colaboración habitual entre estos y la administración.

Los últimos barómetros dan victorias muy ajustadas en la que un puñado de votos puede darle el triunfo al bloque de la izquierda o al de la derecha. ¿Si estuviera en vuestra mano, por cuál os decantaríais?

En caso de inclinar la balanza a favor de un gobierno (ya sea mediante apoyo, coalición, o abstención), ¿tendríais líneas rojas? ¿En caso afirmativo, cuáles serían?

En Democracia Plural tenemos muy claro que el dialogo siempre es necesario, estamos dispuestos a dialogar con todo el mundo. Sería un error no hacerlo, otra cosa es llegar a pactos o acuerdos puntuales. Siempre que haya respeto entre las partes, que tengamos como objetivo principal el bien común de los ciudadanos, se respeten las leyes y excluyamos de las negociaciones el rédito electoral. Democracia Plural no tiene líneas rojas. En campaña electoral, cada uno que venga con su programa. La pluralidad siempre es buena y cuanto mayor sea, mayor beneficio para los ciudadanos.