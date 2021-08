Aparecen miles de peces muertos en el Mar Menor

“Primero han empezado a aparecer peces pequeños, pero ya nos están llegando vídeos de otros más grandes y exactamente en los mismos puntos del desastre de 2019”. Rocío García, promotora de SOS Mar Menor, se lamenta del hallazgo de miles de peces muertos, que lleva produciéndose desde el viernes en diferentes zonas de la laguna -Los Nietos, La Manga e Islas Menores-, y asegura que “se podría haber evitado”. “Desde la plataforma estamos avisando todo el rato de que ésto iba a suceder si no se frenaban los vertidos desde su origen y no nos han hecho caso. Ya ha empezado el proceso de anoxia (disminución de los niveles de oxígeno), pero no es más que el principio, lo peor vendrá a finales de agosto”, ha asegurado la joven.

El Mar Menor perdió en 2016 el 85% de su vegetación marina debido a los problemas de eutrofización de la laguna (contaminación de las aguas como consecuencia de un exceso de nutrientes a ellas), a causa de los vertidos de nitratos y fosfatos provenientes de la agricultura y ganadería. Sin embargo, García afirma que desde entonces no se han tomado medidas eficaces para evitar que este “ecocidio” se produzca de nuevo, ocasionando una nueva crisis ecológica en 2019 y, según aventura la promotora de SOS Mar Menor, la que se avecina este mes. “Se está siguiendo el mismo patrón solo que aún más rápido, seguramente mañana o pasado aparecerán peces muertos en Los Urrutias, después Los Alcázares y así hasta que rodee todo la laguna”.

El proceso de anoxia que está viviendo el Mar Menor, según esta plataforma, no se puede frenar ni revertir una vez que comienza, aunque en la anterior crisis ecológica de la laguna se llevasen a cabo para detenerlo. “Es una vergüenza, en 2019 contrataron motos de agua para oxigenar el agua, eso no sirve para nada, lo que se necesita es dejar de matar al Mar Menor, dragarlo y reforestarlo”, ha criticado García.

⚠️EL MAR MENOR VUELVE A MORIR⚠️



Video grabado hoy en la playa de La Lengua de la Vaca en Los Nietos (Cartagena).

Los peces vuelven a salir muertos del agua por la falta de oxígeno que causan los vertidos. pic.twitter.com/5Zd8zPoB2P — Francisco Cortés (@Francortescdp) 16 de agosto de 2021

Desde el Gobierno Regional, descartan que "haya comenzado un proceso de anoxia porque hubiera afectado a muchas más especies” y aseguran que, según las primeras investigaciones, “los valores de oxígeno son correctos” y la muerte de los peces se debe "al aumento excesivo de las temperaturas". "No es la situación que teníamos en octubre de 2019", han afirmado rotundamente y añaden que "el color verde de las aguas se debe a la clorofila en el agua". Sin embargo, Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción, considera que “se pueden estar haciendo trampas para que parezca que no se trata de un proceso de anoxia”. “Todo depende de dónde se midan los niveles, la anoxia no tiene por qué darse en toda la laguna, las aguas más superficiales es posible que estén oxigenadas, pero en los fondos puede haber bolsas de anoxia”. Luengo cree que, debido a los antecedentes que tiene la laguna, “lo único que queda por confirmar es su tamaño y su alcance, que dependerá de factores climáticos”.

García se ha mostrado preocupada, no solo por el estado de la laguna, sino también por el de la ciudadanía que acude con las altas temperaturas a veranear a estos lugares de costa. “Deberían de cerrarse las playas porque están muriéndose y pudriéndose los peces”. El director de la Unidad de Salud Medioambiental del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Juan Antonio Ortega, concuerda con García. "No puedo considerar saludable para la infancia el baño en la cuenca sur del Mar Menor, pueden considerarlo apto, pero yo no lo puedo recomendar, ahora mismo es un desastre. Los niños son especialmente vulnerables a la contaminación y hay zonas que son comparables a bañarse en una ciénaga", ha afirmado el doctor.

La movilización ciudadana en defensa de los derechos del Mar Menor y del cese de vertidos se ha vuelto “imparable”. La portavoz de SOS Mar Menor ha afirmado que en las concentraciones del viernes y el sábado pudo observar cómo “este movimiento social ya no lo para nadie”. “La sociedad está más concienciada, nos organizamos súper rápido, Fue increíble cómo conseguimos manifestarnos en hasta veinte puntos diferentes”. Ahora, ante el hallazgo de peces muertos, planean desde la plataforma organizar otro evento. “Queremos mostrar que estamos de luto, el Mar Menor parecía que había mejorado algo, pero como los vertidos no han cesado, quizás solo sea la mejoría previa a la muerte que ocurre con las personas”, ha comentado García.

La lucha por conseguir las 500.000 firmas que plantearían en el Parlamento otorgar personalidad jurídica a la laguna continúan y según García, son vitales dada la situación actual. “Si queremos que de verdad se terminen estas crisis medioambientales y que el Mar Menor se recupere necesitamos que se intervenga en la cuenca vertiente y que se pueda sancionar a aquellos que lo dañen”, ha sentenciado.