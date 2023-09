Molina de Segura afirma que falta más de 530.000 euros hasta final de año para pagar las nóminas en el Ayuntamiento

El Gobierno local molinense, a través de la Concejalía de Personal, informa que hacen falta más de 530.000 euros para abonar las nóminas de los trabajadores municipales hasta final de año. La concejala del ramo, Carmen Muñoz, asegura que “en los últimos años no ha habido previsión alguna a la hora de incrementar el gasto del capítulo de Personal. Así, en lugar de prever y presupuestar las vacantes que eran necesarias para este 2023, se utilizaron puestos de temporalidad que no se iban a poder prolongar una vez que finalizara el año”. La edil del área añade que “el cómputo de esos 530.000 euros se ha calculado sin tener en cuenta la partida destinada a plazas vacantes no ocupadas. Es más, si quisiéramos cubrir esas plazas, aún faltarían 579.463,42 euros más”.

“Tampoco se ha tenido en cuenta la subida del 0,5% de las retribuciones de los funcionarios vinculada al IPC de septiembre, que se estima en unos 125.000 euros, cifra que se sumaría al déficit del Capítulo I. Lo cierto es que la viabilidad económica y financiera del Ayuntamiento de Molina de Segura está comprometida, pero estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para poder prorrogar contratos”, sostiene la concejala del ramo. Muñoz explica que “desde la Concejalía de Personal y desde el propio Gobierno local estamos trabajando con el objetivo de poder prolongar todos los contratos posibles. Además, estamos reestructurando la organización del Ayuntamiento, no solo para que los servicios al ciudadano no se vean afectados, sino para mejorarlos”.

Muñoz hace hincapié en que “en los últimos años se sobrepasó el capítulo de Personal sin previsión del presupuesto que se iba a necesitar para abonar las nóminas de los empleados municipales, aunque ya estamos poniendo remedio para evitar que se produzcan despidos. Estamos trabajando mano a mano con la Concejalía de Hacienda con el objetivo de conseguir la cantidad económica necesaria y asegurar el pago de las nóminas de los trabajadores, para que puedan estar tranquilos”.