Pepe Vélez exige a López Miras que explique en qué se gasta el dinero que envía el Gobierno de España a la Región

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Pepe Vélez, ha exigido a López Miras que explique en qué se está gastando los fondos que el Gobierno de España está enviando a la Región de Murcia. Previamente, ha destacado algunos de los fondos que ha destinado el Gobierno de España a la Región como los 538,7 millones de € procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los 258,4 millones de € que se han asignado con Fondos Europeos, los 609 millones de € del reparto anual de los mecanismos extraordinarios de liquidez o los 100,4 millones de € por el perjuicio económico que supuso la implantación del Suministro Inmediato de Información (SII) en el IVA durante el gobierno de Mariano Rajoy.

Vélez ha señalado que el Gobierno de López Miras se dedica a mentir e insultar al Ejecutivo de Pedro Sánchez, mientras oculta el destino de los fondos del Gobierno de España y aumenta la deuda de la Región de Murcia cada año.

“No podemos entender la opacidad de López Miras. No solo no aclara qué hace con el dinero que el Gobierno de España le envía, sino que, además, se dedica a insultarle continuamente. No podemos acostumbrarnos a la mentira y a la confrontación permanente”, ha afirmado.

Por otro lado, ha asegurado que el Gobierno de López Miras va a recibir este año más de 400 millones de euros del Impuesto Especial de Hidrocarburos y ha propuesto a López Miras que dedique estos fondos para ayudar a las pymes, a los autónomos y a los trabajadores, así como a mejorar la educación y la sanidad, en especial la Atención Primaria, a afianzar las políticas sociales, a reducir la desigualdad y a erradicar la pobreza.

“Sobre el impuesto especial de hidrocarburos, el Gobierno regional debería haber explicado a la ciudadanía que el 58% del total lo reciben las comunidades autónomas. Estaría bien que López Miras explicase qué hace con este dinero”, ha añadido.

A continuación, el secretario general del PSOE en la Región de Murcia ha mostrado su disposición a trabajar junto al presidente López Miras para conseguir una financiación justa para la Región, exigiendo incluso el criterio de población ajustada, tal y como reclama, siempre y cuando se lo exija al nuevo presidente del Partido Popular en España, Núñez Feijóo, que lo rechaza.

“Con la situación que tiene López Miras en el PP dudo mucho que se vaya a enfrentar a su jefe. Algún día López Miras tendrá que explicar por qué para él son más importantes los intereses de su partido que los de su Región”, ha sostenido.

Pepe Vélez ha denunciado también la nueva deslealtad de López Miras y el PP con las decisiones que el Gobierno de España ha tomado, en consonancia con lo que está haciendo el resto de Europa, para ahorrar energía ante las consecuencias de la guerra de Ucrania.

“Al Señor López Miras le digo que la Ley se cumple en Cataluña, en la Región de Murcia y también en la Comunidad de Madrid. Es triste, pero López Miras se ha convertido en un pobre sucedáneo de Díaz Ayuso. El PP y López Miras siempre están a la contra”, ha declarado.

Respecto a esto, ha recordado que el Ayuntamiento de Murcia en 2011, cuando gobernaba el Partido Popular, apagó buena parte de las farolas del municipio para ahorrar energía y que entonces nadie del Partido Popular dijo “ni pío” y ha manifestado que “en la Región estamos gobernados por cuñaos”.

Para terminar, el socialista ha asegurado que tenemos “una Región más precaria, más endeudada y con peor imagen por la nefasta gestión del Gobierno regional de López Miras, que está más preocupado de los asuntos internos de su Partido y de las intrigas palaciegas que de la ciudadanía de la Región, a la que ha abandonado a su suerte”. z Miras está acabando con la Región. El PP está matando una Región

con recursos, con oportunidades y está hipotecando el futuro de todas

las personas que vivimos en esta magnífica tierra“, ha concluido.