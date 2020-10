Podemos propone la creación de una Entidad Pública de Transporte que incorpore una línea de microbuses para los núcleos diseminados

Rafael Esteban, diputado de Podemos en la Asamblea regional, ha explicado este jueves en rueda de prensa las alegaciones que la formación ha presentado al Plan Director del Transporte de la Comunidad Autónoma. El representante de Podemos ha afirmado que “estamos ante un plan que es cualquier cosa menos un plan”, ya que “se limita a recopilar datos y exponer la situación subjetiva que la Consejería aprecia”, pero “ni concuerda con nuestra realidad en relación al transporte y la movilidad, ni sienta los principios rectores para conformar cómo debe quedar articulada la movilidad en las próximas décadas, asegurando que la misma constituya un pilar para el desarrollo humano, económico y territorial”.

Esteban ha reconocido la “complejidad” que conlleva articular la movilidad de las personas (y también el transporte de mercancías) “al verse concernidas cuatro administraciones como son la Unión Europea, la administración central del Estado, la comunidad autónoma y las entidades locales”, pero entiende que “la planificación de la movilidad debe regirse por los principios de intermodalidad, operabilidad, sostenibilidad ambiental, vertebración territorial, y que además sea funcional y cuente con un billete único para todo el transporte público, como ya ocurre en la mayoría de ciudades de nuestro entorno”.

Desde el punto de vista que defiende Podemos, la movilidad “afecta a diversos sistemas como autobuses, vehículos privados, trenes, tranvías, aviones o a pie”, y por tanto “a diversas infraestructuras como son la red viaria, la red ferroviaria, las vías de tranvía, senderos y paseos urbanos”, y al “diseño de las conexiones o nodos de transporte tanto de personas como de mercancías”. Para dar respuesta a estas demandas diversas y complejas, Podemos ha propuesto la creación de una Entidad Regional de Transporte que agrupe a las necesidades de las diferentes movilidades de transporte.

Esta entidad tendría además el cometido de poner en marcha “una línea de microbuses para los núcleos diseminados y las pedanías de nuestras zonas interiores”, o de “fomentar mediante incentivos a los vehículos híbridos o eléctricos o la combinación de transporte radial con el periurbano”. Además, Esteban ha señalado que en las alegaciones presentadas se recogen “las infraestructuras necesarias para llevar a cabo nuestro modelo de movilidad sostenible”. En cuanto a la financiación del servicio público de transporte, desde Podemos apuntan “la necesidad de consensuar la financiación necesaria para su garantía entre todas las administraciones concurrentes”.

Por su parte, el portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, ha situado la movilidad como “uno de los principales problemas del municipio”. El concejal ha defendido que “la movilidad es mucho más que transporte público”, ya que se trata de un concepto que también recoge el problema de “la vecina que no puede ir de Algezares a Santo Ángel andando porque no hay aceras que conecten ambas poblaciones colindantes, o el padre que tiene que ir al colegio en coche a por sus hijos porque no cuentan con acera para hacerlo a pie en condiciones de seguridad”. Respecto al transporte público, Ruiz Maciá ha apostado por que se vertebre siguiendo dos ejes del tranvía, ampliándolo en un eje norte-sur que conecte desde Molina de Segura con El Palmar y el Hospital de La Arrixaca, y en un eje este-oeste que permita unir Murcia con Alcantarilla. Alrededor de estos dos ejes pivotaría también “todo el sistema de autobuses y la comunicación de las pedanías unas con otras y de las pedanías con el casco urbano de la capital”.

El portavoz en el Ayuntamiento de Murcia ha asegurado que la mala situación en la que se encuentra el transporte es producto de “años y años de falta de planificación”, ya que “la gestión de las líneas interurbanas tendrían que haber sido asumidas por el Ayuntamiento a finales de 2019” algo que “no se hizo porque la comunidad autónoma no había elaborado su Plan de Transporte y el Ayuntamiento no había elaborado su Plan Municipal de Movilidad”.

Abandono total

Para Ruiz Maciá, resulta escandaloso que los ciudadanos y ciudadanas estén perdiendo el acceso a un servicio público básico por “la descoordinación entre dos administraciones que no se entienden a pesar de ser del mismo signo político”. Sin embargo, el concejal añade que más allá de la incompetencia a la hora de gestionar el transporte público, Murcia está sufriendo el “abandono total de un servicio público al que conciben como subsidiario al transporte privado”, mientras que desde Podemos defienden que el transporte público debería ser “el principal motor de movimiento de personas y mercancías, acabando con la percepción de que se trata de un servicio que utiliza sólo quien no dispone de vehículo privado”. Para lograr que el transporte público sea la opción principal para los desplazamientos, Ruiz Maciá ha asegurado que “se necesita una apuesta fuerte por parte de la administración”, además de entender que, al tratarse de un servicio público, “habrá líneas que sean rentables y otras deficitarias, teniendo que mantenerse todas para garantizar un derecho de la ciudadanía, que debe ser cuidado y garantizado por las administraciones públicas”. Por todo ello, el portavoz municipal de Podemos ha exigido al alcalde, José Ballesta, que “se plante de una vez ante la comunidad autónoma, denuncie la situación y ponga a los ciudadanos por delante de las siglas e intereses de su partido”.