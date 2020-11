El PSOE crea un espacio de debate para abordar la remodelación del Puerto de Cartagena

En el día de hoy se ha llevado a cabo un webinar organizado por el PSOE de Cartagena y moderado por el secretario general del PSOE de Cartagena, Manuel Torres, para abordar la remodelación propuesta por la Autoridad Portuaria para la zona del Puerto de Cartagena.

El espacio de debate y reflexión ha contado con la presencia de representantes del sector de la arquitectura, patrimonio, ambiental y de movilidad para analizar la remodelación del Puerto de Cartagena tales como Marcos Ros, Jose Francisco López, Pedro García, David García, Luis de Miquel y Loto Fernández.

Marcos Ros, arquitecto y profesor de la UPCT ha indicado que “sin una idea estratégica de nuestro municipio no se pueden abordar las actuaciones puntuales que se hacen, como en este caso es esta remodelación. La falta de planificación municipal hace que esta actuación no aborde aspectos fundamentales y no responda necesidades como la conexión o la cohesión social con los barrios del entorno”. También ha hecho mención a la necesidad de “cambiar el modelo de las inversiones y las infraestructuras desde el punto de vista de la transición ecológica y sostenibilidad, la transición digital y la cohesión social. Este proyecto adolece de este aspecto fundamental con unos barrios pegados que con graves problemas sociales”.

Luis Enrique de Miquel, responsable del Museo de Arqueología de Murcia, ha asistido en calidad de representante de la FAVCAC, ha destacado que “los vecinos de Cartagena estamos muy cansados de proyectos y nos interesan más las hojas de ruta, lo cronogramas y los presupuestos”, en relación a los innumerables proyectos presentados y que no han sido llevados a la práctica.

Jose Francisco López, técnico en patrimonio e historiador del arte, ha manifestado que “una remodelación urbanística debe tener en cuenta los valores materiales e inmateriales del patrimonio histórico que son los que van a asegurar el éxito de la intervención urbana”, significando la singularidad del frente marítimo del Puerto de Cartagena.

David García, presidente de la asociación de vecinos de Santa Lucía, ha denunciado que “en Santa Lucía tenemos el mar ahí al lado, pero no podemos tocarlo ni verlo porque tenemos un muro de contenedores que nos lo impide”. Ha recordado que la ubicación de la terminal de contenedores “se debería recuperar para la ciudad con la playa urbana que nuestros abuelos disfrutaron y que nos ha sido arrebatada”.

Loto Fernández, representante del colectivo MoviliCT, ha denunciado que “la ciudad no está preparada para las necesidades de movilidad de los ciudadanos de Cartagena” en relación a la falta de voluntad decidida de la autoridad municipal para facilitar la movilidad sostenible en el municipio. En relación al proyecto de remodelación ha incidido en que “el carril bici que aparece por el centro de la avenida queda muy bonito sobre el papel, pero ni es práctico y ni facilita su uso”.

Pedro García, director de ANSE, ha indicado “una ordenación (urbanística) a ‘cachos’ no parece muy coherente teniendo en cuenta que el conjunto de la bahía de Cartagena ha tenido muchos cambios en los últimos años, y puede ser el momento de tener en cuenta una remodelación completa y no de una parte”. También ha destacado que en su opinión “la bahía de Cartagena necesita de una renaturalización y ganar espacios verdes con sombra”.

El acto ha sido transmitido en directo a través de la página de Facebook del PSOE de Cartagena, donde puede volver a visualizarse además de haber sido publicado en Youtube.

“Es fundamental debatir y meditar acerca de las necesidades del municipio, y por ello, desde el PSOE vamos a seguir propiciando estos espacios de debate que fomentan la puesta en común de diferentes ideas y opiniones en busca de mejorar Cartagena”, ha finalizado Manuel Torres.