Mi abuelo era agricultor, no ecologista

¿Qué agricultor es el que destruye la tierra que cultiva? Los agricultores saben de la necesidad de preservar y cuidar de la tierra y el entorno para poder vivir de su trabajo. Mi abuelo así lo hacía: era agricultor, no ecologista.

El problema en el campo de Cartagena es que ya no quedan agricultores, o muy pocos, ya que han sido expulsados por la agroindustria. La agroindustria, esa 'cosa' que no sabe de sabiduría popular, no entiende de preservar y busca solo el beneficio rápido, más rápido que el ciclo natural de las cosechas. Para la agroindustria la tierra es un factor en la cadena de producción, una pieza más, de la misma manera que los fertilizantes, el agua y los mismos trabajadores. Si se pudiera cultivar sobre aluminio ya se habrían tapizado con él los campos.

La agroindustria no tiene ojos, no tiene brazos, no tiene sentido común ni apego por el territorio. En algunos casos, tampoco tiene una sede, llegando incluso a ser una entidad abstracta, un fondo buitre, y si no que se lo pregunten a algunas de las empresas murcianas que recién han quebrado. De ahí que a la agroindustria no le importa destrozar, arrasar cuencas, litorales, pueblos o lo que se le ponga por delante.

No le importa abandonar el campo de Cartagena siempre y cuando haya nueva tierra donde extraer recursos para su beneficio. La gente del Noroeste o del Altiplano sabe bien de lo que hablamos.

Ese pulpo - piovra en italiano, nombre escogido para una serie televisiva de éxito sobre la mafia - que llega a todos lados, que corrompe allá donde llegan sus tentáculos, tiene muchos nombres y un mismo modus operandi, “o yo o la muerte”. En el campo de Cartagena eso se ha traducido en ‘o la marinera o el Mar Menor’ – para los créditos pregunten a la Fundación Ingenio, un tentáculo más del pulpo.

Hoy día, en el campo de Cartagena ser agricultor, de los de “mi tierra es mi vida”, es cosa de valientes, casi de rebeldes. Resistencia la de las organizaciones ecologistas y colectivos que luchan desde hace años por la protección de lo común, nuestra laguna, y que con su SOS, hace escasos meses lograron reunirnos a más de 50 mil personas en las calles de Cartagena.

Hoy en la Asamblea Regional se aprobará la ley del Mar Menor, bautizada el pacto del nitrato. Una ley que no servirá para proteger la laguna y el entorno ambiental y social. Otro revés de la política casera. Pero la derrota más triste sería terminar eutrofizados como la laguna o inmovilizados como las doradas en la orilla. La elección es pulpo como animal de compañía o un Mar Menor Vivo.