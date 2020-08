Decía Jose Luis Sampedro: "Las batallas hay que darlas, se ganen o se pierdan, por el mismo hecho de darlas" a lo que yo suelo añadir "y aunque todo el mundo te diga que no vas a conseguir nada".

Nosotros, los docentes de ahora mismo hemos crecido mamando el individualismo imperante en las últimas décadas hasta que ha llegado algo que nos ha nivelado a todos. Este maldito virus que estamos sufriendo nos expone a todos los docentes por igual, al de la pública y la concertada, al funcionario y al interino, al de infantil y al de secundaria, al que lleva treinta años en el oficio y al que acaba de llegar. Aunque resulte paradójico ha tenido que venir un virus para unir a los docentes de una vez.

Cuando el 16 de agosto por la noche alguien creó un grupo de Telegram con la intención de reclamar una vuelta segura a las aulas murcianas seguro que jamás pensó que en menos de 48 horas tendría dentro a más de 3000 docentes de todas las etapas. La gente no paraba de llegar y muchos docentes agradecían la iniciativa y expresaban sus miedos y la alegría de no verse solos, de saber que éramos muchos los que nos encontrábamos con la misma sensación de angustia. Parece que todos estuviéramos esperando que alguien nos conectara cuando en realidad ya estábamos conectados por el miedo. El miedo a contagiarnos, a contagiar a nuestros hijos de riesgo, a nuestros padres, a nuestros abuelos. El miedo a meternos 5-6 horas al día en 30 metros cuadrados con 25-30 criaturas. Un día y otro día. Lo sientes como si estuvieras andando por un precipicio y en cualquier momento una ráfaga de aire te fuera a tirar.

Quien ha estado en una clase sabe que a las 10 de la mañana el aire ya se puede cortar con un cuchillo. Que a la vuelta del recreo no se puede ni respirar y que muchas veces tienes que elegir entre poder dar clase o asfixiarte porque si abres la ventana no se puede entender nada con ruido que entra de la calle. Imaginad ahora con mascarilla incluida. Una clase es una auténtica bomba vírica.

Todo esto se puede solucionar pero se ha tenido desde marzo para hacerlo y no se ha movido un dedo. Han preferido, todos, el gobierno central y el autonómico, esperar a ver si el virus se iba solo, con el calorcito del verano.

Han tenido 5 meses para planificar y desarrollar protocolos y ahora nos encontramos con que las medidas a tomar es que vayamos al cole exactamente igual pero con mascarilla y gel hidroalcohólico. Ni han hecho el amago de reducir la ratio que es la única medida que podría garantizar mínimamente la seguridad. Nuestro gobierno regional ni siquiera se va a gastar los 73 millones que le han llegado del gobierno central en medidas de seguridad. Propone un gasto de 17,7 millones en tablets y ordenadores y unos 20 millones de euros en contratar a 800 docentes que no dan ni para uno por centro. Además de que a fecha de hoy todavía no se sabe nada de ellos. ¿Dónde están los casi 30 millones de euros que sobran de ahí? ¿En qué se los va a gastar nuestra consejería si no es en contratar docentes? ¿No pretenderá tapar agujeros con el dinero de la COVID-19?

Los docentes tenemos miedo y nos sentimos abandonados por nuestros dirigentes. Durante la pandemia nos hemos tenido que enterar por televisión de cuáles eran los siguientes pasos en educación. A tres semanas de iniciar el curso no sabemos si tendremos más recursos, si contratarán más personal o si tienen intención de mandarnos a casa directamente. No sabemos nada.

Por todo ello los docentes hemos decidido organizarnos de forma espontánea para reclamar medidas de seguridad que nos permitan volver a las aulas que es donde queremos y debemos estar.

Tal como están a día de hoy los protocolos establecidos por la Consejería de Educación probablemente tengamos a los niños en casa en no más de dos semanas. Porque tenemos un plan que no es un plan. Es un sálvese quien pueda, al mínimo coste para la administración y sin tener en consideración la desigualdad social que provoca el cierre de las escuelas.

La gran mayoría de los docentes queremos volver a las aulas y eso solo se puede hacer con inversión y escuchando a toda la comunidad educativa incluidos docentes y familias. Los protocolos insuficientes e irrealizables que nos proponen nos ponen en peligro tanto a docentes como al alumnado y sus familias.

Por una vez, los docentes murcianos tenemos algo que nos une a todos: una sensación de desprotección por parte de las autoridades y de falta de planificación que nos aterra.

No queremos ser héroes, no queremos aplausos a las ocho ni funerales de Estado. Queremos que docentes y alumnos podamos volver a las aulas con la seguridad que se merece cualquier ciudadano. Porque las escuelas son el futuro de esta sociedad y si no somos capaces de invertir ahora lo necesario para mantenerlas abiertas estamos condenados como país. Exijamos el futuro que queremos. Dejemos de ponernos de lado y luchemos por lo que es nuestro. Más de 3000 docentes murcianos ya hemos empezado y no pensamos desistir, nos va el futuro en ello.