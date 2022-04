El campo, sin salida: protestas vanas, peticiones insensatas

Las manifestaciones masivas de nuestro mundo agrario se repiten y van aumentando de tono, tanto por la acumulación de crisis y de políticas incompetentes como por la activa injerencia de la ultraderecha, que encuentra en este barullo un adecuado caldo de cultivo para extender su influencia y aumentar sus votos. De la gran manifestación del día 20 de marzo en Madrid, tomé nota de la enternecedora lista de detalles publicitarios con los que los participantes quisieron evidenciar su comportamiento civilizado y su buena educación: ni agredieron a policías ni quemaron papeleras, coches o cajeros, tampoco arrasaron bancos… No sólo eso, sino que se definieron como “La España que trabaja y se ducha dando ejemplo”.

No se inquiete quien lea esto, ni se altere sospechando lo que estos eslóganes quieren decir “de los demás”: sean comprensivos, que lo que les preocupaba a los organizadores era, en realidad, que “los demás” nos olvidásemos de los fastuosos acontecimientos de Lorca que, aunque a cargo de comandos murcianos duramente entrenados en campos de purines, son un botón de muestra de este campo nuestro que va erizándose de conspiradores, violentos y desesperados. Ni se sonría, maliciosamente, cuando compruebe el tenor, tan poco civilizado, de las intervenciones de algunos de los líderes de la mani, osados y desafiantes.… Preste especial atención, al tono más que incendiario de los representantes de los cazadores, porque a este gremio -que parecía capitanear la movida- hay que prestarle, ya, algo más que atención mediática.

Olvidaron, por supuesto, incluir en sus pancartas y eslóganes la larga lista de agravios con que nuestros agricultores indignados, que viven del campo, maltratan al campo, ya que es verdad que la Castellana enfebrecida no resultaba el lugar idóneo para un humilde examen de conciencia. Aun así, y pese a no querer mostrarlos, estos abusos están tan presentes que ni siquiera dejaron de aflorar en el texto de veinte puntos con que las organizaciones convocantes resumieron sus peticiones.

Nada de mentar los muy serios destrozos que nuestros profesionales del campo no pagan. Todo lo contrario, en sus apuros de rentabilidad exigen, sin cortarse un pelo, menos normativa proteccionista hacia esa naturaleza que hollan, explotan y envilecen: como el consumo creciente de un agua cada vez más escasa, en abierta contradicción con la Ley de Aguas, que restringe seriamente el regadío; o el envenenamiento de nuestras aguas, superficiales y subterráneas por la ingente aplicación de productos químico-tóxicos; o la aniquilación de la flora y fauna silvestres que queda al alcance de sus cultivos masivos e industriales; o la alteración drástica de nuestros paisajes, devorados por una maquinaria productiva implacable; etc., etc. Unas peticiones incivilizadas que, sin embargo, saben que no van a caer en saco roro, vistos los efectos indudables de su arremetida intimidatoria y sabiendo de la postura, siempre afecta, del ministro Planas, que ya ha anunciado que levantará la mano en el uso de productos químicos y consintiendo cultivos transgénicos (pese a inquietantes).

Esos veinte puntos insensatos (por engañosos, frívolos, abusivos…) llevan como introducción a todos ellos, la exigencia de “respeto” a un sector que ocupa -dicen- el 84 por 100 del territorio nacional y que es “el verdadero guardián del medio ambiente y de la lucha contra la despoblación”. A buena hora: suya es la responsabilidad en la contaminación de suelos y subsuelos de la mayor parte de nuestro medio físico, sus agresiones sistemáticas (y sistémicas) al medio ambiente, y sus culpas en el abandono de los núcleos rurales, por la intensa mecanización y el continuo acoso al empleo; lo que hay que recordarles y echarles en cara.

Impuestos a la baja, garantía de rentabilidad, reducción de tarifas eléctricas, control de importaciones, seguros asequibles, inversiones en obras hidráulicas y modernización de regadíos, condiciones de contratación favorables (se supone, bajando los límites de los ya bastante miserables salarios mínimos), promoción del agroturismo, comprensión desde el medio urbano… Este dislate, que describe un campo inviable y en las últimas que los propios interesados se han ganado a pulso, no se libra de mostrar a las claras una de sus principales miserias, como es la caza, a la que van dedicados nada menos que ocho de esos veinte puntos, con explícita inclusión de la defensa y promoción del toro bravo… No en vano han sido las Federaciones de Caza de toda España las que han financiado el desplazamiento de esos miles de autobuses necesarios para plantar en Madrid a tanto protestón: un espectáculo disparatado que mezcla intereses, clases y dramas, y en el que ha faltado, significativamente, la menor intención crítica sobre la (mala) situación y la (peor) evolución de nuestro campo, tan necesitado de (radicales) soluciones.