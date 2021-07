Menos carne, más salud

El vídeo en el que el ministro de Consumo Alberto Garzón nos anima a reducir la ingesta de carne ha vuelto a sacudir los instintos más básicos del sector reaccionario de la sociedad española, yendo desde los habituales insultos de la ultraderecha y el clásico recurso aznariano de “¿Quién es usted para decirme a mi lo que tengo que hacer en mi casa”?, pasando por la reacción de los barones del PSOE y hasta del propio presidente con su chascarrillo sobre el chuletón. Aunque seguramente esta reacción furibunda proviene más del hecho de que haya sido un ministro comunista el que ha enviado ese mensaje que el contenido en sí, avalado por los principales organismos sanitarios internacionales.

Todos los estudios científicos, incluidas las recomendaciones de la OMS y la ONU, apuntan a que un exceso de carnes rojas favorece la aparición de cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares, así como comer preparados cárnicos ultraprocesados de dudosa calidad seguramente no deben ser muy beneficiosos para la salud. La AESAN (Agencia Española de Salud Alimentaria y Nutrición) recomienda comer como mucho 500 gramos de carne a la semana, sin embargo, en España se come más de un kilo semanal. El Informe de Consumo Alimentario de España 2020 muestra que "los hogares españoles incrementaron el consumo de carne en un 10,5%" respecto al 2019.

No sólo se perjudica la salud con el exceso de consumo de carne, sino que el medio ambiente también se ve afectado con la producción de carne. Nuestro país ha aumentado en más del 10% la producción de carne entre 2016 y 2019, sobre todo de ganado porcino, con las macrogranjas (explotaciones intensivas de más de 2.000 animales que viven en condiciones penosas) que provocan graves problemas ambientales, como la contaminación de las aguas por purines y malos olores. La mayor parte de la producción de esas macrogranjas van destinadas a la exportación, mucha parte de la cual va a China, que importa el 24% de su carne porcina del estado español, por delante de EE.UU. (16%), Brasil (15%) y Alemania (15%). España es el país europeo con la mayor cabaña de ganado porcino, con más de 30 millones de cerdos. El problema de la proliferación de las macrogranjas ha provocado la protesta de la España vaciada, que ve en ellas una amenaza a sus ecosistemas y a su modo de vida.

La salud planetaria también se ve amenazada por la emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) proveniente de la ganadería intensiva. Según la Coordinadora Estatal “Stop Ganadería Industrial” la ganadería intensiva es responsable del 14,5% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que provocan el cambio climático. La FAO alerta de que la ganadería intensiva consume unos 6.000 millones de toneladas de alimentos entre forrajes, granos, piensos y otros materiales, incluyendo un tercio de la producción mundial de cereales. Los gases emitidos son principalmente el metano en un 50% y el óxido nitroso en un 24%, gases con mayor capacidad de retener el calor en la atmósfera y, por tanto, de contribuir al calentamiento global. El 62% de la fuente de estos GEI proviene del ganado vacuno.

Sólo mediante la reducción tanto en la producción de carne como de su consumo se logrará conseguir el doble objetivo de mejorar tanto la salud de los consumidores como la del planeta. Ojo, que se habla de reducir, no de eliminar, aunque alrededor del 10% de la población española ya es vegetariana y, que yo sepa, no hay un problema de salud pública por el hecho de que 4 millones de españoles basen su dieta en los vegetales. Ya se habla de flexitarianos, es decir, de personas que siguen una dieta basada en alimentos de origen vegetal pero que no excluyen los productos de origen animal, consumidos de forma esporádica (yo me considero uno de ellos), a poder ser, proveniente de la ganadería extensiva, donde los animales son criados según un sistema en el que se incluyen aspectos como la utilización de razas autóctonas, la movilidad del ganado, el bienestar animal o el manejo ajustado a la disponibilidad espacial y temporal de los recursos disponibles en cada zona.