Alberto Garzón pide a los españoles que coman menos carne: "Perjudica a nuestra salud y a nuestro planeta"

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha publicado en Twitter un vídeo de seis minutos en el que pide a los españoles que coman menos carne. "Este vídeo no es para echar la bronca nadie, sino para reflexionar antes de que el problema sea crónico", avanza. La campaña, enmarcada bajo la etiqueta #MenosCarneMásVida, busca concienciar a los ciudadanos sobre los efectos del elevado consumo de carne en la salud y la cantidad de emisiones de gases invernadero que provoca la ganadería intensiva.

El 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas, mientras que para que tengamos 1 kilo de carne de vaca se requieren 15.000 litros de agua.



"¿Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también la del planeta?", comienza Garzón. "Estoy preocupado (...) Sin planeta no tenemos vida, no tenemos salarios y no tenemos economía. Y nos lo estamos cargando. En una de las partes en la que nos lo estamos cargando tenemos incidencia directa. Podemos cambiar nuestra dieta y mejorar el estado del planeta".

Según datos de la FAO citados en el vídeo, España es el país que más carne consume de la Unión Europea [en 2017, últimos datos disponibles en Our World in Data, estábamos por detrás de Portugal]. Los últimos datos del Ministerio de Agricultura anotaron un aumento del 10,5% en 2020 del consumo de carne en los hogares, siendo la categoría en la que más gastamos (el 20% de nuestro presupuesto para alimentación). El consumo per cápita se acercó a los 50 kilos anuales y cada español gastó de media 350 euros en carne.

"En España cada año se producen 7,6 millones de toneladas de carne que suponen el sacrificio de 70 millones de animales", continúa. Nuestro país es uno de los principales productores de porcino y vacuno de la Unión Europea y el primer productor de ovino y caprino. Garzón hace al final del vídeo una pequeña mención sobre el impacto económico del sector agrícola, afirmando que "no todos los tipos de ganadería son iguales" y que "la extensiva es mucho más sostenible que las grandes macrogranjas: ayuda a enriquecer suelos, prevenir incendios y crear puestos de trabajo".

Varios trabajos del Ministerio de Agricultura reconocen que, actualmente, la ganadería extensiva no está bien cuantificada ni definida en España, si bien reconocen su importancia social y medioambiental.

El ministro incide en los problemas para la salud y el medioambiente que provoca el excesivo consumo de carne. Según la AESAN, este debería rondar estar entre 250 y 500 gramos semanales y los españoles lo doblan: consumen de media un kilo. La OMS también ha recomendado en varias ocasiones reducir el consumo de carne roja y procesada.

En lo que respecta a los efectos sobre el planeta, Garzón recuerda que la ganadería "representa el 14,5% de los gases de la atmósfera", que cada kilo de carne de vaca requiere 15.000 litros de agua (no solo para alimentarla sino para el resto de la cadena de valor) y que los cultivos de soja para alimentar vacas provocan la deforestación de miles de hectáreas en bosques de América Latina. "Detrás de cada filete", apunta, "hay muchas cosas que no nos habían contado".

Según señalan desde el Ministerio, la campaña y medidas en torno a este tema van para largo. Es más, Garzón termina su vídeo pidiendo implicación a la ciudadanía. "Quiero que me mandéis vuestros comentarios sobre cómo resolver un problema compleja", zanja.