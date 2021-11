La Cultura también se muere

Tenemos a la ultraderecha, a la que Vox expulsó de su partido, pilotando la Cultura de la Región de Murcia. Esto es lo que tenemos, y aquí seguimos, callados. La Cultura de la Región también se muere, como el Mar Menor. Voy a dejar ya de ocultar lo que siento. Voy a hablar, porque me duele. En esta Región, donde gobierna el Partido Popular desde hace más de veintiséis años, no hay un plan para la Cultura. Pero no es que solo no haya un plan desde hace ya mucho tiempo, es que encima entregan la joya de la corona, Educación y Cultura, a la ultraderecha, a los que dicen que los artistas son titiriteros y viven de los chiringuitos.

Al PP le importa poco la cultura. ¿Que hay que salvar lo insalvable, porque este Gobierno Regional ya no tiene salvación ninguna? Pues me cargo la Cultura y la Educación dejándola en manos de los que sabemos que no van a hacer nada por ella. Señora consejera, hemos pedido desde el PSOE de la Región de Murcia (PSRM) que comparezca usted en la Asamblea Regional, para que dé descarte de lo que está pasando con la Cultura en nuestra Región, y no hay manera ni forma. Hemos presentado una moción en la que pedimos que desde las propias instalaciones del ICA se ponga en marcha una Asesoría de la Cultura, para que las personas, tanto físicas como jurídicas que estén perdidas y no sepan dónde dirigirse para ver cómo pueden acogerse a las distintas ayudas, a distintos concursos que se pongan en marcha, puedan pedir que se les asesore y se les guíe en esta Región donde la Cultura está deslavazada. Pero usted, señora consejera, levantó la mano votando en contra.

Sentí pena, sentí vergüenza, sentí muchas cosas en ese momento. “Los que tienen Cultura en su cartera no la aman”, dije para mis adentros. Hablaron de este sector sin ninguna sensibilidad. Navarra ya tiene esa oficina, y recibió 450 llamadas el primer mes, pero qué comparaciones pongo ¿verdad? Los presupuestos para Cultura en esta Región son lo más nimio y ridículo del mapa. Navarra: 649.946 habitantes; presupuestos para Cultura: 55.939.415 millones de euros, lo que significa 86 euros por habitante. La Región de Murcia: 1.500.000 habitantes, mucho más del doble que Navarra; presupuestos para Cultura: 25.000.000 millones de euros, menos de la mitad que Navarra, lo que supone 16,6 euros por habitante.

La Cultura se muere, como el Mar Menor se asfixia, y hemos de decir: ¡Queremos una Cultura viva! ¡Queremos unos presupuestos dignos para este sector en la Región! ¡Queremos que los artistas se valoren y se tenga un respeto por ellos que no se les tiene! La Cultura se ahoga y necesita una ley, necesita un Observatorio que pueda emitir informes sobre el tejido cultural, necesitamos un desarrollo de planes estratégicos con objetivos claros a conseguir, necesitamos políticas fiscales y económicas para reactivar el sector, elaborar informes de impacto. Hay que sentar al sector de la cultura en unas mesas de trabajo y que hablen, porque ellos son los que realmente tienen la necesidad y pueden guiar a los políticos mejor que nadie.

El Gobierno de España, destinará en 2022, un total de 1.589 millones de euros a las políticas de Cultura y Deporte, un 38,4% más que en 2021. Se destinará una partida de 210 millones de euros para el Bono Cultural para los jóvenes. 500.000 jóvenes se beneficiarán de un Bono de 400 euros anuales para consumo de productos culturales. El Ministerio está trabajando ya en los Estatutos del Artista, y a las Artes escénicas se destinarán 171 millones, casi 9 más que este año, para dinamizar el teatro, el circo, la danza, la lírica y la música. También se van a destinar 10 millones de euros para proyectos culturales en áreas no urbanas. Están previstos 51 millones de euros para revalorizar y recuperar el patrimonio cultural inmueble de las Comunidades Autónomas y entidades locales. Los criterios de distribución ya han sido consensuados con las autonomías que recibirán un importe mínimo de 500.000 euros.

Soy oposición, llevo Cultura desde el PSRM como diputada regional, y voy a defender que todas las administraciones miren por ella. Llevo muchísimos años dedicándome a temas culturales en muchas de sus disciplinas, y sé lo que es mirar a los ojos de la gente cuando tiritan. Los artistas necesitan al público, y el público necesita a los artistas. Si no cuidamos a unos, no cuidamos a otros, y los dos morirán, como nuestro queridísimo Mar Menor, asfixiados de pura anoxia.

Necesitamos una sociedad viva, sana, y eso lo da la Cultura, señora consejera. Querríamos saber qué ha pensado usted para que el público vibre de ilusión y de esperanza, qué va a hacer usted para que el turismo circule por nuestros teatros y centros culturales, por nuestras bibliotecas, por nuestras plazas y parques, por nuestra vida; y qué va a hacer para que la economía cultural se reponga. ¿Qué tiene usted pensado en el tiempo que le queda de legislatura? ¿Va a hacer algo por la Cultura, o va a seguir levantando la mano y votando no a todo lo que proponga el PSRM?