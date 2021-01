Veintiséis años de Gobierno regional del PP. El horror pierde su espanto cuando se repite mucho. Y mientras, la nada nos va tragando. Los humanos no pueden vivir si les falta la esperanza. Si hablar de industrias culturales y creativas, de tejido cultural en la Región de Murcia, significa hablar de falta de estrategia y de plan, de falta de ideas y de leyes, de falta de metas, de falta de visión, hablar de patrimonio regional tanto material como inmaterial, es definitivamente, hablar de ruinas y de vergüenzas.

No puede ser, que nuestra historia se diluya por falta de protección contra las inclemencias del tiempo y contra el propio tiempo, siendo este, el cronológico, por sí solo, una de las peores inclemencias que van derrumbando día a día nuestros tesoros regionales. Nuestro patrimonio a la intemperie, tapado por matojos, expuesto a lluvias, vendavales y danas. Estamos olvidando nuestra historia, y cuando un pueblo elimina su pasado, ya no tiene futuro. Y aquí estará el PSRM diciéndole a la ciudadanía que no se desanime, que vamos a estar a su lado y vamos a seguir trabajando desde esta digna oposición para cambiar las cosas e intentar que la nada no nos trague, como en esa novela que lanza un mensaje tan certero a la humanidad, “La historia interminable”.

Si pierdes la ilusión, te tragará la nada. Y eso es lo que le pasa al Partido Popular, que ha perdido la ilusión por sacar adelante a su Región, y se está dejando ganar la batalla por la desidia y el tedio. Clama al cielo que El Arrabal de San Esteban esté desde 2009 abandonado. En este conjunto arqueológico solo se han realizado actuaciones puntuales y la excavación de la UMU en puntos concretos. Se trata del entramado urbano en una ciudad árabe medieval más importante de Europa. Tenemos la Basílica Paleocristiana de Algezares sin programa de mantenimiento regular ni apertura permanente, siendo BIC. Yacimientos de dos mil años llenos de maleza, sin niños que los visiten y aprendan a respetar, a entender y a amar nuestro pasado. Qué decir de la torre islámica y molino de Batán, sin mantenimiento ni limpieza, bienes abandonados y con derrumbes, otro disparate sin parangón.

La nada tragándoselo todo. ¿A quién se le puede haber ocurrido construir una rotonda y dejar la torre islámica y el molino en medio? La casa de Antonete Gálvez en ruinas y sin fecha de intervención. La Torre del Fraile, catalogada por su relevancia cultural, sin proyecto de intervención y consolidación. El Castillo del portazgo, el Castillo del Cabezo de Torres, y el Molino de los Álamos, sin programa de mantenimiento ninguno de ellos. La Antigua Fábrica Nacional de Salitres, abandonada y con derrumbes, ya que quieren dejar el edificio central y tirar el resto. Y si no el Molino del Oliver y la acequia mayor de Barreras, pendiente de reconstruir, con cauce BIC lleno de basuras, con intervenciones inadecuadas y sin programa de mantenimiento. Tenemos los molinos de viento del Campo de Cartagena y de toda la Región caídos y maltratados hasta dar vergüenza.

Si nos acercamos a Castilla La Mancha, veremos el amor por sus molinos de viento y por su patrimonio. Para qué hablar de San Ginés de la Jara o de La Almoloya, una de las joyas de nuestro patrimonio junto a La Bastida de Totana. Las pinturas rupestres en total abandono. Decenas de castillos y fortificaciones protegidas como BIC de la época medieval, en estado ruinoso. Solo Mazarrón, por dirigirme a algún municipio en concreto, tiene ciento ochenta y cuatro yacimientos arqueológicos, de los que solo tres se han puesto en valor. Yacimientos fenicios como el de la punta de gavilanes que se tapó con plásticos. No podemos consentir que vuelva a suceder lo del Castillo de los Vélez de Mazarrón, el que había de ser el buque insignia de la cultura, en el que se gastó el PP 400.000 Euros para hacer un auditorio, y doscientos cincuenta metros de las gradas se vinieron abajo, quedando desolado. La nada.

Las minas de agua, las norias de sangre, el museo paleontológico de Torre Pacheco, el acueducto de la Rambla de Algeciras, las balsas salineras de Librilla o la necesidad de hacer BIC las posadas en ese mismo municipio, por no hablar de cueva del Puerto y el cañón de Almadenes. Es absolutamente escandaloso el estado en el que se encuentra Monteagudo, rodeado de basuras y de pintadas. El Cerro del Molinete, en Cartagena, en la zona de la morería, necesita, como ha pedido el grupo parlamentario socialista en la Asamblea Regional, a través de una moción, la realización de estudios y excavaciones necesarias para completar la valoración arqueológica, así como la elaboración de un plan director y la paralización inmediata de cualquier actuación de carácter urbanístico. Y si no el pésimo estado de conservación en el que se encuentra el Acueducto de Los Arcos, en la rambla de las zorreras de Alcantarilla, declarado BIC en 2011 y ahora plagado de maleza, basura y escombro. La nada, la más absoluta pobreza regional del patrimonio murciano propiciada por un gobierno que debería actuar con urgencia.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha invertido en patrimonio de nuestra Región en solo dos años casi siete millones de euros para diez proyectos, más que el PP de Rajoy en siete, que solo invirtió en dos proyectos y destinó apenas setecientos mil euros. Los presupuestos de 2020 para este asunto tan necesario como es la historia y el patrimonio regional, ya fueron tan ridículos, que apenas se podrían restaurar con él unos cuantos retablos y algún órgano de alguna iglesia y poquito más. A ver si en los siguientes presupuestos el consejero de Hacienda empieza a darse cuenta de que el patrimonio atrae al turismo, y el turismo crea riqueza.

Eduque en cultura, querido Gobierno regional, programe visitas a los pocos yacimientos que tienen ustedes en condiciones y arreglen los que no están, que son casi todos. Profundicen en nuestra historia y en nuestras costumbres. El poder de la cultura nos da para imaginar un mundo más inclusivo, más justo y con más igualdad. El gobierno regional, está sucumbiendo a los pantanos de la tristeza. Son demasiados años gobernando, y parece que han perdido la ilusión por esta Región riquísima en patrimonio. El PSRM seguirá sosteniendo en la palma de su mano el grano de arena de fantasía, ese imperio que sucumbe en manos del Gobierno regional. Y cuantos más deseos pidas, más grande se hará Fantasía, decía la Emperatriz infantil a Bastian. Pues entonces mi primer deseo es que se presupueste la cultura como merece.