La derecha y la ultraderecha no perdonan

Ha empezado la campaña para las elecciones municipales y los grupos empiezan a situar sus piezas en el tablero para afrontar unas duras elecciones municipales y regionales. Los carteles están preparados y los discursos empiezan a florecer. El primero Ballesta, que repite como candidato. Mientras permanece mudo en los plenos, solo habla fuera de Murcia para soltar discursos llenos de rencor. La soberbia le puede y se le nota, por mucho que le preparen los discursos. Al final lo que queda es el sabor amargo de lo que en realidad es, un perdedor que ha dejado arruinada a la ciudad de Murcia y tiene un buen apoyo, al margen de que le da igual todo. Lo ha demostrado con su apoyo a los colectivos de Cierra mi Barrio. Curiosa manera de hacer oposición.

A su lado, porque no está más a la derecha y en el fondo son lo mismo y peor, Antelo, a quien sacan de la Glorieta, aunque ninguno entendamos el motivo por el que continúa: es un desastre donde lo pongan. En su lugar, colocan a Luis Gestoso, el antiguo concejal de Molina y militar frustrado. Los de Vox son especialistas en paracaidismo electoral, lo mismo te ponen a una Macarena para Andalucía que después te la quitan a la misma velocidad. Oye, quién sabe, si después de estrellarse alguno desaparece. Quien no se consuela es porque no quiere. Lo único que hemos de tener claro en toda esta historia es que espectáculo van a dar y mucho.

De Ciudadanos apenas sabemos nada. Está deshojando una margarita que lo que no va a tener es votos El otro día noticia bomba de Lola García: Paqui Pérez podría recalar en la lista del PSOE. Un buen fichaje, trabajadora, discreta. Una buena compañía para Serrano que debe completar su lista y esperemos que nos sorprenda con buenos fichajes. En Podemos o PCE lo de siempre. Los cuchillos largos, dejaron solo al candidato, sin apoyos desde el inicio. Nada nuevo, todo comenzó con la bicefalia en la que el grupo político dejaba solo al grupo municipal para crear un relato y ha terminado con una candidata que no solo carga contra el mejor concejal de la legislatura, portavoz de su grupo, que no sólo fue capaz de echar al PP, desarrollar los centros de atención temprana, poner el tranvía en carril para que salga, sino que además lo hace con elegancia, sin estridencias y con una capacidad que más quisieran para sí ellos. Les auguro un fracaso en toda regla y espero que no se cumpla su eslogan, el futuro está a la derecha porque parece que es lo que quieren vista su maravillosa pinza. Es lo que tiene cuando estás por el sillón.

Visto lo visto, yo del PSOE haría una de fichajes en todas las escalas, desde Ginés Ruiz Maciá a algún miembro de Más Región. La izquierda tiene que sumar para gobernar, si algunos no quieren que no lo hagan, allá ellos, pero que dejen de hacerle el juego al PP que dan vergüenza ajena. Algunos lo tenemos muy claro, no podemos seguir con estos gobiernos desastrosos del PP, máxime cuando ellos no van a perdonar, lo han demostrado esta legislatura, comprando a los diputados para mantenerse en el poder. No son un partido por el bien común, son una empresa para su bien propio y lo único que nos han dejado son desastres: la autovía al bancal, el aeropuerto sin aviones, el ave por Alicante, la desaladora de Escombreras y me faltan líneas. Si queremos un cambio en esta Región no vale ganar, hay que aplastar y cambiarlo todo.