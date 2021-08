El eterno retorno

El desastre del tren en Murcia es un eterno retorno a peor producto de la incapacidad de unos y otros de pensar esta Región. Carecemos de proyecto y la ausencia del mismo se ve claramente en el ferrocarril.

El anuncio del corte del cercanías y la conexión con Albacete desde Cartagena es una muestra de la incapacidad de una empresa pública, Adif. Esta necesita de una auditoría pública que explique, los cambios de proyecto; el perenne uso de modificados y los eternos incumplimientos con la Región.

Hemos pasado de que fuera posible una compatibilidad de tráficos, con sus problemas, al corte de las cercanías durante tres años mínimo, justificando el mismo por el bonito futuro que nos espera; mientas olvidan que sucederá con la segunda ciudad de la Región, Cartagena que yacerá muerta sin conexión directa con Madrid por Chinchilla, ni para su puerto ni para su turismo.

¿Alguien ha pensado en los costes para los trabajadores y los estudiantes, en tiempo y en dinero? Todos ellos llenarán de uno u otro modo una autovía ya masificada en la que nadie invirtió. Parece claro que no piensan en la ciudadanía de esta región, ni en Albacete, ni en la vecina Alicante pues si los trenes butano no pasan por allí ¿irán en camiones por las autovías?

¿Todo esto es el resultado de la presión? ¿De quién?, ¿de aquellos que quieren el corredor mediterráneo a toda prisa? Esos mismos que saben que este quedará cortado en Murcia por unas pendientes (21 por mil) que hacen imposible un tráfico de mercancías rentable por lo que nos venden más obras mastodónticas en vez de la recuperación del viejo trazado por Calasparra. Este realizado en el XIX tiene una pendiente menor, apta para mercancías, 13 por mil, conectándonos con el corredor interior asegurando nuestro futuro, si a la vez se consigue la electrificación de esta ruta y la de Camarillas para pasajeros, que nos pondría en Madrid en tres horas y media o menos, que deberían estar financiadas por los siguientes presupuestos generales del estado y si hace falta por los fondos europeos Next Generation. Estamos a tiempo. A ver si se ve de verdad el compromiso con la Región.

Esta claro que si Valcárcel no hubiera aceptado el AVE por Alicante ahora no estaríamos aquí, pero también que si el resto de grupos tuviera una conciencia de Región nada de esto hubiera pasado. Una vez más somos los pagafantas de este país y encima intentan jugar con nosotros para que nos enfrentemos y no vamos a pasar por ahí. No cabe que estos cambios de última hora afecten a un soterramiento que se diseñó compatible con los tráficos ferroviarios, no valen juegos para intentar dividirnos, lo queremos todo y sobre todo que las obras del soterramiento empiecen ya como se prometió, después del verano. Vayan cumpliendo plazos y proyectos que no aceptamos más retrasos.