Guerrear por la hegemonía mundial

Hay tres conceptos claves que nos hace entender cómo es nuestro mundo y lo que está sucediendo y que está provocando tanto sufrimiento y es la historia repetida de un mundo construido a base de poder y violencia, reconociendo que siempre ha habido gente que ha querido construir un mundo desde la paz y la fraternidad. Estos conceptos claves son: un mundo unipolar, tripolar y multipolar.

Un mundo unipolar. Es el mundo que ha existido después de la caída del muro de Berlín, donde Estados Unidos ha sido hegemónico y ha dominado el mundo, constituyendo un mundo unipolar, es decir, un planeta norteamericano. Tienen más de 800 bases en todo el mundo, controlando todos los continentes y sus embajadas son lugares de ese control de los países, desde donde se han urdido guerras y golpes de estados. Han entendido que el mundo les pertenece, todos los recursos naturales son suyos y, por tanto, los roban cuando lo consideran necesario, y quien se ha opuesto a su poder han sufrido guerras y violencias. Deciden quién puede tener armas nucleares y quien no; deciden qué leyes deben aprobar los gobiernos; deciden qué países tienen que sufrir el bloqueo económico y si algún país no acepta sus mandatos sufren las consecuencias.

Sus aliados sumisos pueden violar los derechos humanos, cometer atrocidades, ocupar países y lo vemos en países como Israel, Marruecos, Arabia Saudí, Canadá y la propia Europa, ¡la penosa Europa!

Un mundo tripolar. Junto a Estados Unidos han aparecido, mejor han reaparecido, otras dos grandes potencias: China y Rusia. Ya no estamos en el mundo unipolar, sino en el mundo tripolar y, en este mundo tripolar, Estados Unidos se resiste al hecho de que ya no tiene la hegemonía mundial, sino que tiene que compartirla con China y Rusia. En ese afán de mantener su poder mundial, provoca conflictos para debilitar a estas dos potencias. Lo estamos viviendo terriblemente en la guerra en Ucrania, que es un conflicto entre Estados Unidos (OTAN) y Rusia en Ucrania, la tensión Taiwán y con Oriente Medio y no importa la vida los ucranianos y de los rusos, de los palestinos, de los yemeníes…, solo la derrota de un bando u otro por el poder mundial. Ahora entiendo cuando el Papa Francisco nos decía en el Primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares que estábamos ante la Tercera Guerra Mundial a trozos, por zonas y nosotros pusimos cara de desconcierto e incredulidad. Estoy hablando del año 2014 y ¡qué razón tenía! Y nosotros sin creerle en ese momento.

Rusia utiliza las mismas armas que Estados Unidos y China utiliza como arma la economía. China se está llevando de África, en algunos países, gran parte de su producción agrícola, aumentando el hambre y la desnutrición.

Los países se ven obligados a decantarse por uno o por otro para recibir la protección y la ayuda. Europa es totalmente sumisa a Estados Unidos. Son tres matones que exigen lealtad, difícil, tal vez imposible, de mantener un posicionamiento autónomo e independiente.

Un mundo multipolar. Es el mundo que no existe. Es el mundo donde nadie lucha por el dominio mundial y cada país es respetado, no invadido ni saqueado ni dominado. Cada país es respetado, aunque tenga pocas armas y su economía sea débil. Y, si tiene recursos naturales son suyos y quien los quiera lo tiene que comprar a un precio justo, porque exista un comercio justo. Un mundo multipolar donde los derechos humanos sean respetados y cada persona sea respetada su dignidad y tenga las condiciones materiales, sociales y emocionales para vivir y convivir adecuadamente. Y, la ONU sea realmente la Organización de las Naciones Unidas al servicio de los pueblos y su desarrollo a través de la paz, la educación y la justicia social.

Este es el mundo que nos ha tocado vivir, donde hay una disputa por la hegemonía y el dominio mundial, donde se ha descartado la paz como vía y el diálogo como la mejor forma de encontrar respuestas, solo se admite la derrota del contrario, una derrota que no se va a producir, porque, entre otras cosas, tienen armas nucleares. La respuesta son más armas y mejores y que los pueblos sigan muriendo.

Prefiero el mundo multipolar, aunque sea una quimera. Prefiero soñar y cuidar la vida, ideal compartido con mucha gente, porque es la gran esperanza para la humanidad.