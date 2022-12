La guinda de una tarta..., pero ¿dónde está la tarta? 1

Los últimos eventos que se suman a la retahíla de premios y festivales pomposos son, en Extremadura, el festival literario FILE gestionado por la empresa cultural La Fábrica y en Murcia, el Premio de Novela Ramón Gaya. Hay un problema respecto a este premio, sin duda creado con una inquietud sincera de “agitar” la escena literaria: Gaya era un pintor y poeta antifascista que odiaba los prosaísmos del arte o de la vida, no creo que le hubiera dedicado a Carmen Posadas ni una mirada, ni siquiera de desdén. Lo de Extremadura es aún peor, porque ya contaba con un Festival de literatura internacional: Centrifugados, gestionado por JM Cumbreño y su editorial Liliputienses. Jamás le ayudaron a que se consolidara ni siquiera le facilitaron los viajes o los papeleos de visados de sus autores.

Estos son dos ejemplos nada más de lo que pasa por toda España y con todo signo político: el dinero público se externaliza en empresas que gestionan grandes eventos llenos de figuras ya consagradas (Arco, Sitges, Seminci, Primavera Sound, Benidorm, Eñe, ExLibris, Cosmopoética, etc.). Eventos que replican actividades y premios con mucha rueda de prensa, mucha cena de protocolo, mucho cartel y mucha zona VIP. Todos comparten además, una presentación previa en Madrid, como si sus pueblos o capitales de provincia no existieran. Y quizás así sea para las y los políticos, de todo signo, insisto, que las externalizan. Quizás, para alguna gente, España no existe.

Mientras tanto, las y los creadores del país tenemos que buscarnos la vida. Tenemos que repartirnos en 2 ó 3 trabajos, además de nuestra especialidad. En mi caso trabajo como diseñadora gráfica y profesora de escritura poética. Me levanto a las 6:00 para poder escribir poemas antes de que el tráfico o el teléfono empiecen a sonar. De 9 a 15 h diseño y compongo libros. De 19 a 21 h de la noche doy clases de poesía. A veces gano algún concurso que me permite mejorar mi economía. No me quejo: llego a fin de mes, tengo prestigio, no soy pobre en absoluto. Pero, por ejemplo, no he podido plantearme tener hijos. Ni una casa. Los días vuelan y de pronto eres viejita.

Las estructuras que debería tener este país, sencillamente, no existen ya. En los años 80 se crearon, sin embargo, un montón de oportunidades para acceder al mundo de la Cultura y para permanecer en él una vez conseguido debutar. Los locales municipales, por ejemplo, daban espacios para ensayar y para desarrollar cursos. Había concursos específicos cuyo premio no era dinero, sino publicaciones y estrategias de consolidación (becas, viajes, cursos...). Recuerdo como una puñalada el momento en que un recién elegido consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, se cargó el Murcia Joven, las Cantigas de Mayo y el Ceutimagina (espacio dedicado a la práctica de ciencias y matemáticas).

Luego vinieron las crisis... La Cultura... No..., la cultura no: la práctica artística fue la víctima a sacrificar. Cuando el país empezó a recuperarse, los concejales de Educación y Cultura empezaron a externalizar la celebración de ferias del libro, de eventos teatrales, musicales, literarios... La pandemia de la Covid-19 remató el mundillo. Lo que se ha recuperado es eso: premios, eventos, galas de entrega, festivales gestionados por grandes empresas, etc. La guinda de una gran tarta que debería estar compuesta por residencias y becas de creación, publicaciones, oficinas, laboratorios, encuentros empresa-creadores, etc. Nos falta la tarta.