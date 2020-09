“La hermosa samaritana”: De amos y obreras en la Murcia del primer franquismo (III)

En Murcia, al parecer, para algunos resulta una ofensa plantear una perspectiva divergente del pasado. Aquellos que defienden la lógica del poder pretenden hacernos creer que nuestro pasado debe reflejar un relato idílico sin tensión entre las clases sociales, un relato naif respecto la dominación masculina que han vivido nuestras mayores. En esta serie de artículos no pretendemos imponer una idea determinada de la memoria colectiva, somos más humildes, nosotros pretendemos dar luz a la experiencia de algunas de las obreras que vivieron las tramas de las fábricas de conserva vegetal durante el primer franquismo.

En este tercer capítulo nos centraremos en algunos de los abusos sexuales recibidos y como reaccionaron ante ello el colectivo de las obreras. Los acontecimientos que mostraremos a continuación son extraídos de lugares dispersos, los cuales no debemos imputar a un amo u otro en concreto, sino como una dinámica bastante generalizada.

Según el testimonio de algunas obreras, la exhibición de los amos no quedaba en la disciplina mediante los abusos verbales, algunos de ellos llegaron a cometer abusos sexuales. Una de nuestras informantes nos explicaba: “Y [...], no tenía una o dos, todas las que pillaba y las que tiraba a la acequia y la que se cayó a la acequia huyendo... Y como no quiso en un brazal, en una acequia chica, en la acequia mayor no, en una acequia chica, huyendo de él, para que no la atrapara porque quería estar con ella y ella no quiso, porque tenía su novio. La [...], esa que era tan guapa.”

La total desprotección de las trabajadoras las llevaba a situaciones extremas. Una lotería que se vivía con temor, una entrevistada nos contaba: «Yo tuve suerte, no ves que estaba enrobinada». Algunas nos explicaban que había compañeras que se “dejaban” meter mano para seguir trabajando en un sitio u otro. La transgresión respecto los cuerpos de las obreras no era un cosa puntual, sino que se trataba de una disposición social violenta que dejaba a muchas mujeres como víctimas de una situación imposible de solventar: o someter tu cuerpo a la voluntad de quien ejercía el poder en un marco de cierta interioridad (ya sea un amo, un encargado u otro rol de poder) o quedar expulsada del trabajo, humillada y expuesta a la pobreza más extrema.

Delante de este tipo de dinámicas parecía crearse una especie de silencio sobre hechos concretos, movido probablemente por la empatía y por un sentido de colectividad. En esta tendencia, siempre había ojos que atrapaban estos sucesos y se acababan deslizando las palabras entre las trabajadoras de lo que sucedía entre los muros de la fábrica. Esta hoya a presión que vivían muchas obreras encontraba una pequeña válvula, una plegaria que era cantada todos los viernes: “La hermosa samaritana”. Así me la cantaron Encarna «la rayera» (1932), quién nos dejó hace unos años y María Orenes (1936):