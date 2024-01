López Miras se desmelena (II): de Taburete a La Polla Records

Hace unos años se popularizó de nuevo el Bella Ciao y se hicieron remixes y versiones: sonaba en las discotecas, en las fiestas de los pueblos, en los anuncios, hasta juraría que el camión del tapicero la puso una vez por mi calle. La Casa de Papel convirtió este país en un cosplay de la Italia de 1944.

La significancia del himno de la resistencia partisana pasó por alto por mucha gente que llegó a pensar, ante el horror de muchos, que formaba parte de la banda sonora original de la serie. El chiste cae aquí: cuando se reivindicaba -la canción- desde la izquierda la respuesta de unos cuantos iluminados fue decir que no se politizase Bella Ciao.

Lleva ocurriendo un tiempo. Cada vez hay más gente de derechas -abiertamente de derechas, no como esos cretinos que dicen ser de centro- frecuentando ambientes y entornos culturales de izquierda, como ha pasado en el Hip Hop. A más público, mayor riesgo. Lo curioso es que rara vez sucede al revés, aunque sigamos -sigáis- yendo a los conciertos de Calamaro.

Siempre a favor de derribar los muros de las tribus urbanas, pero siendo, como es, el punki un depredador natural de los cayetanos, no creo que sea buena idea elaborar estos mejunges socioculturales porque acaban en desastre.

El sábado saltó la noticia de que Fernando López Miras se había visto envuelto en un altercado en la Sala La Riviera de Madrid durante un concierto de Biznaga. La primera información que salió a la luz hablaba de una pelea entre asistentes en la que no había participado, pero un rato después se hablaba de amenazas y de dos hombres increpando al presidente autonómico que acabaron detenidos, y de López Miras siendo escoltado por la seguridad de la sala o de la policía nacional -según qué fuente consultes-, siendo en cualquier caso algo inaceptable.

Su aparición en un concierto de punk rock me ha hecho imaginarlo con la camisa abierta y la corbata atada a la frente y saltando al pogo con los codos hacia fuera, sudando a mares y pensando que no es Taburete, y esta gente huele un poco raro, pero me lo estoy pasando bien. La vida de Fernando es una despedida de soltero perpetua.

Biznaga, nada menos. Cada vez más cerca de poder verle en un concierto de Non Servium de una casa okupa. No podíamos pedirles a los jóvenes de derechas que escuchasen a Miguel José a estas alturas de siglo, pero no por ello debemos dejarlos movidamadrileñizar y hegemonizar los espacios de la izquierda. Para esta gente, el punk no tiene letra.

No intento legitimar ni justificar una agresión, verbal o física, a absolutamente nadie: creedme, salimos perdiendo nosotros, no tenemos el monopolio de la violencia ni debemos pretender tenerlo. Tenemos, por ahora, el monopolio de la cultura y puede llevarnos más lejos que dejarnos llevar por las emociones.

Yo no soy un buen ejemplo ni pretendo darlo, a hedonista no me gana ni Fernando; estas líneas son puro escarnio, un par de chiste y, a grandes rasgos, otra ocasión para cachondearnos un poquito con sus aventuras nocturnas, en ningún caso reprocharle nada: ya se habrán encargado de ello dentro del partido. El presidente es disfrutón y campechano en el sentido más borbónico de la expresión; el 28 de diciembre anunciaron que iba a pinchar en el festival Warm Up de este año, por desgracia para todos, aquello fue una inocentada . El festivalpopulismo ha venido para quedarse.