Matanza de peces en el Mar Menor

El otro día volvimos a la enésima vez de ver el espectáculo dantesco de cientos de peces muertos por la anoxia. Los especialistas en estas matanzas que se supone que saben de qué va el meollo de la trama, ya anunciaron que era consecuencia de la crónica de una muerte anunciada. En la magnífica obra de Gabriel García Márquez sabemos que van a matar a Santiago Nasar y que Pedro Vicario fue el que tomó la decisión de matarlo. ¿Quiénes están matando a los peces del Mar Menor? ¿Cuáles son las causas de su muerte? ¿Esta monumental obra se consigue en dos años o en veinticinco? Si en el relato de que hay que cambiar el modelo productivo, que de vez en cuando sube y baja como una noria, los unos tratan de echarle la culpa a los otros, si románticamente seguimos jugando con el concepto de Huerta de Murcia cuando al parecer esos productos se producen con una agricultura intensiva, principalmente en el campo de Cartagena, y si el sector del turismo clama al cielo. ¿Se puede esperar que este agónico problema no lo resuelvan en Madrid?

Sigamos en esa huida hacia adelante. ¡Quia!, que decía el otro, y pelillos a la mar. Sigamos poniéndonos estupendos con las marineras y los pinchos de pulpo, al paso que vamos los langostinos del Mar Menor, o lo que lo mismo los Panaeus Kerathurus, se van a poner duros.

Entre mis hipotéticos lectores no me quiero poner duro y mucho menos para ese, o esos, que al final de cada artículo, me suele poner: “He visto un error”. No, me voy a poner tierno, y me voy a acordar de la primera vez que vi el Mar Menor. Tendría supongo que unos diez u once. En mi pedanía solían organizar excusiones domingueras a esas playas, los autobuses salían a las cinco y media de la madrugada, entre familias; ni que decir que ocupamos la primera línea de playa con aquellas sombrillas alquiladas y con aquel balneario en Los Alcázares para ponerse el traje de baño, desde el que me podía tirar de cabeza. Aún recuerdo las primeras gafas de buzo y el primer caballito de mar que cogí y alguna que otra paella, entre risas y risas y risas, de aquella gente que se ganaba el pan con el sudor de su frente, entre semana.

La vida transcurrió y en ese Mar Menor, en aquella discoteca de Lo Pagan, me sorprendí otra noche con aquella jovencita francesa con minifalda blanca, descalza, que bailaba con frenesí ante aquellas intensas luces azules que giraban en torno a su cuerpo. Y más tarde, alguna que otra noche gloriosa pase en aquella curva de La Puntica en El Varadero de Kuki.

Volvamos a esa matanza de peces en el Mar Menor. ¿De verdad, no quieren ver esos daños irreversibles en el Mar Menor, de verdad piensan que esta matanza será la última? Al menos me quedo con el consuelo de que fui uno, de aquellas más 500.000 firmas que se consiguieron para que a través de una Iniciativa de Legislación Popular (ILP), ante las Cortes Generales españolas, se dote de Personalidad Jurídica, para su protección. Mientras se descubren a los culpables de la matanza, hasta podría cantar aquel villancico famoso: “Pero mira como beben los peces en el río”.

Pero…