Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, piensa el Gobierno regional. Preparan sus mantras y los repiten, una y otra vez porque creen que funciona hasta que chocan con la realidad y entonces la cosa descarrilla. Esta semana estamos viendo como el AVE lleva los mismos viajeros que el viejo y lento tren de gasoil, que los murcianos siguen yendo a Albacete a coger el AVE tal y como algunos anunciamos que pasaría. Y ahora nos preguntamos, dónde esta aquel decano del colegio de ingenieros; dónde está la CROEM de Albarracín, la del AVE YA sin soterrar; dónde está el colegio de economistas con sus miles de puestos de trabajo; dónde los hosteleros con los millones de congresos; dónde todos esos que formaban parte de esa red clientelar que iban al dictado del Partido Popular.

La realidad nos indica que esos miles de puestos de trabajo, esas oportunidades, todos aquellos mantras eran simplemente una mentira. Pero este mantra es un clásico. Os acordáis del aeropuerto, que no nos iba a costar un duro, que iba a traer a miles de turistas, pues ahí lo tenéis, lo estamos pagando a tocateja y ni los taxistas van porque no hay vuelos. Miles de puestos de trabajo iba a traer el AVE, hasta sacaron una lista en la que se apuntó hasta al tato, y al final de aquello quedó en nada y nada más se supo. Queréis que siga, la Paramount y no sé qué más.

Como ya se han quedado sin aeropuerto, sin ave, sin nada, hemos vuelto al agua. El trabajo que nos trae el agua, nos repiten y nos recuerdan que si no viene el agua se van a destruir miles de puestos de trabajo. Otra mentira más, y van ya unas cuantas. Durante los once meses que nos tuvo sin agua del trasvase Rajoy que se perdió, porque no se quejaron entonces, porque había agua, había agua trasvasada, agua que dentro de poco importaremos al interior, mientras su nefasta gestión, el no ponerles coto a los regadíos ha destrozado lo que, sí nos traía empleo, el turismo, de entre otros sitios, del Mar Menor. El PP, primero, Fer después con su inacción se ha cargado nuestra gallina de los huevos de oro. Hay que decirlo claro, el trasvase al campo de Cartagena y su transformación en regadíos sin control está restando a la economía regional, la lástima que esos pequeños comerciantes no tengan la organización que tienen esos poderes fácticos del agro. Solo hay que pasear por los Urrutias, Los Nietos, y muchas de las zonas costeras de lo que antaño fue nuestro hermoso Mar Menor.

Ellos pueden mentir, engañar durante un tiempo con esas mentiras, pero al final la gente sabe a qué juegan. Lo hicieron con el AVE en superficie, con el aeropuerto innecesario, con el trasvase, que no solo se cierra, sino que gracias a las desaladoras dota de futuro a la Región de Murcia. El problema es que las mentiras no tienen la culpa, la culpa las tiene quien las compra y quien las cree a sabiendas. Nosotros elegimos a nuestros gobernantes, si no son mejores el problema es nuestro y tenemos que ser conscientes de eso. No hay nada inmutable y en la cabina del voto estamos solos. Recordemos quién nos ha engañado y ha impedido a esta Región crecer, relegando a Cartagena, trayendo el AVE por Alicante, construyendo un aeropuerto sin aviones… En las anteriores perdieron, en las próximas, deberían.