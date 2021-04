A un mes vista

Cuando aún no ha cumplido un mes el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Murcia, el nuevo equipo se encuentra ante un inevitable dilema para un breve horizonte institucional, pues sólo dos años tiene para desarrollar una densa y complicada actividad que ya venía desarrollando el equipo de gobierno del alcalde Ballesta: Hacer tabla rasa y empezar de cero o continuar la programación en marcha del equipo anterior. Sabiendo que cualquiera de ellas ha de ser inevitablemente censurada de rupturista y dilapidadora o de falta de ideas y seguidista.

En todo caso estas críticas eran de esperar y son casi inevitables y, a mi entender, estarán ya en el bagaje político de quienes acaban de tomar posesión. Por ello no seré yo quien se escandalice, pues en último extremo, la crítica entra en el sueldo de todo político y gobernante.

Un nuevo alcalde, Serrano, sin experiencia previa de gobierno, formando tándem con un vicealcalde, Gómez, que ya ostentaba responsabilidad similar en el equipo anterior, pueden complementarse en la tarea de gobierno tal como ya se ha evidenciado en los primeros actos, en especial en una dinámica de contactos con colectivos ciudadanos que les honra, acorde con sus proclamas de ayuntamiento abierto a la ciudadanía.

Era previsible que como en otras ocasiones los tópicos cien días de espera supusieran un momento de cierta quietud para que el nuevo gobierno tomara el rumbo que considerara oportuno o que resolviera el dilema de continuismo o cambio. Pero ni siquiera ha pasado un mes para que desde el PP, como nueva oposición, y otras organizaciones con intereses cercanos y que han constituido una red clientelar tejida durante los 26 años de gobierno ininterrumpido en Murcia, hayan entrado en acción sin demora atacando no sólo al gobierno sino también a alguno de los colectivos que han sido recibidos por el nuevo alcalde o han sido objeto de buen trato por el nuevo gobierno municipal.

A nadie debe escandalizar elementos de ruptura con la etapa anterior o de reforma de alguno de los programas en marcha, incluso los emblemáticos, como Murcia Río o Conexión Sur, por no hablar de los que han tenido una connotación muy personal con el alcalde anterior con rasgos claramente mejorables, en especial con los que denotan una evidente insistencia en la preferencia de elementos urbanos en desfavor de la ciudad verde, que Murcia debe ser, y en favor del hormigón y el asfalto, en lugares tan emblemáticos como el Parque del Malecón, la Plaza Circular, la Cárcel Antigua o la excavación del barrio andalusí de San Esteban, sin respetar a veces la consideración de BIC de alguno de ellos. Sin olvidar las excavaciones del Parque Arqueológico de Monteagudo del que se excluyó en el último momento al mayor experto, Julio Navarro, de la Escuela de Estudios Árabes del CSIC.

Somos muchos los que pensamos que es llegado el momento de replantear muchos de los programas en marcha, frutos de una acción de gobierno de grandes ritos mediáticos y mucha fotogenia, la mayoría de las veces con el mismo protagonista, que en gran medida y en breve plazo han sido retardados o abandonados. ¿Quién no recuerda a modo de ejemplo en los primeros años dos mil, el Parque del Oeste que se llegó a airear en manos del arquitecto coreano Toyo Ito y que fue enterrado definitivamente por el propio concejal de Urbanismo Fernando Berberena, en Marzo de 2009?

También debe ser el momento de respaldar aquellos que están siendo eficaces y prestan buenos servicios ciudadanos. Pero no se ha de temer, no cabe miedo alguno, por que se ralenticen o se detengan parcial o totalmente proyectos o programas con visos o evidencias que los hacen cuestionables. Es el momento de dar voz a colectivos que en su día fueron ignorados desde el campo de la Ecología, la Historia, el nuevo urbanismo o del movimiento vecinal crítico y no sumiso. Nada debe ser incuestionable en este momento porque lo único que no tiene cabida es la trágala de unas acciones de gobierno de un equipo que legal, lícita y democráticamente ha sido sustituido y por ello ha caducado.

Todo puede o debe ser revisado. Incluso alguno de los proyectos subtitulados como “emblemáticos” pero que quieren venderse como intocables, como 'Murcia Río', que teniendo el valor indiscutible del reencuentro de la ciudad de Murcia con su río, de cuya “medalla” nadie quiere desvestir al alcalde Ballesta, no tiene por qué ser asumido en su totalidad por el objetivo fantasmagórico de convertir el Segura en un Danubio fuera de contexto, cargándose de raíz la mayor infraestructura molinera hidráulica de Europa, los Molinos de las Veinticuatro Piedras del que se han eliminado los elementos capitales de su maquinaria molinera hidráulica y que habiendo sido declarado “Museo Hidráulico de los Molinos del Río”, sus visitantes tienen que imaginar cómo funcionaba antaño contemplando una ridícula maqueta, cuando se ha mantenido todo su continente, invalidado por una caprichosa elevación del nivel del cauce del Segura, que ha sumergido el histórico azud del Puente Viejo de Murcia, y las ventanas de evacuación de aquellos 24 molinos, cuyo último y heroico molinero, Juan Lasheras, acabó defendiendo sus derechos en tribunales europeos, que se los reconocieron, frente al acoso ilegal a que fue sometido por otro alcalde de la Glorieta.

Es una estampa que se le ha hurtado, sin piedad y sin justificación alguna, a la mayoría de los ciudadanos actuales de Murcia, que tendremos que esperar a una nueva riada para contemplar algo parecido a lo fue, en unas futuribles tareas de limpieza posterior a otra inundación, que sin duda se repetirá para bien y para mal. Como la imagen que quien firma este escrito tomó el 23 de Septiembre de 2019, no pudiendo evitar un sentimiento extraño de nostalgia al recuperar una página oculta de nuestra historia aunque sólo fuera por unos días.

No todo vale en todos los proyectos, por muy “emblemáticos” que sean, y todo puede o debe ser revisado. Que remar también se puede río arriba, a partir del azud del Puente de Manterola, como lo hacían los murcianos de los años sesenta desde el desaparecido Club Remo. Ni es oro todo lo que reluce: “La barrera artificial que impide el paso del agua en la ciudad de Murcia genera un río empantanado por el que se puede pasear en barca porque sube el nivel del río. Esto deriva también en procesos de eutrofización”. Son palabras del técnico José Luis Hervás, cuya vida ha estado ligada a la gestión del agua, y que acaba de publicar un libro titulado “Una visión global del agua”.

Felicitamos y apoyamos la nueva estrategia de colaboración y apertura directa con la ciudadanía sin intermediación alguna, con los protagonistas de la vida ciudadana, sobre todo en barrios y pedanías que han sido los olvidados de la etapa anterior, pues es evidente que ha sido la centralidad el rasgo definitorio de la política municipal en los 26 años del gobierno anterior. Con el riesgo cierto de que estos encuentros dejen de ser amables, porque siempre serán reivindicativos y objeto de reclamaciones legítimas y razonables, aunque su responsabilidad pudiera recaer en el equipo de gobierno anterior. “Gajes del oficio” que dan mayor valor a la iniciativa, pues hasta el momento el Ayuntamiento de Murcia no ha estado abierto a toda la ciudadanía. Que nada ni nadie les pare.