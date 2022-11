Murcia será como Israel

Uno, que no es pitoniso ni aspira a ello, tampoco es un consumado experto en demoscopia. Sin embargo, cuando el pasado fin de semana mi compañera Ana González me pidió en una tertulia en la Cadena SER un pronóstico para las autonómicas de mayo de 2023 en la Región de Murcia, no dudé en ofrecérselo. Y al salir del estudio, el periodista Ángel Montiel, con el que compartíamos micrófono, le sugirió, no sin cierta dosis de ironía, a la periodista lorquina: “Guardad ese corte, por si acierta sin encuestas ni estudios de esos que valen una pasta”.

No hay que ser un fuera de serie para decir lo que expresé en forma de vaticinio a día de hoy: que el PP no llegará a los 23 diputados -que implica la mayoría absoluta-, pero que los completará con los que obtenga Vox -y que alguno le sobrará-. Además, que el PSOE se quedará alejado de los 17 escaños de 2019 -13 ó 14 le adjudiqué-; que Podemos ya se contentará con repetir sus dos parlamentarios y que Ciudadanos desaparecerá de la Asamblea Regional.

La de la Comunidad de Murcia puede llegar a ser, en lo que a su configuración parlamentaria se refiere, una copia del Estado de Israel, donde el derechista Benjamin Netanyahu lleva camino de convertirse en primer ministro por sexta vez, con sus 31 diputados del Likud y ahora con el necesario apoyo de la extrema derecha, Sionismo Religioso, que ha obtenido 14 escaños en un hecho sin precedentes, y los 20 diputados ultraortodoxos. Netanyahu necesitará 61 votos en un parlamento de 120 escaños. Y hasta le sobrará alguno, como ocurrirá aquí.

Llama la atención que a los votantes israelíes del bloque de derecha no les haya importado que el líder del Likud esté envuelto en varios casos de corrupción, todavía sin resolver en los tribunales. Porque quizá tapándose la nariz, le han votado de nuevo para que vuelva a ocupar un cargo que ya ostentó en dos periodos en el pasado: entre 1996 y 1999 y entre 2009 y 2021.

El politólogo sueco Bo Rothstein sostiene que hace unas tres décadas la corrupción no era un asunto de investigación ni un problema grande para mucha gente, que incluso entendía que esta tenía su aspecto positivo “porque engrasaba la maquinaria y hacía que la rueda siguiese girando”. Y añadía este catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Gotemburgo que, aunque ahora preocupe más -si bien no impide que pasen cosas como las de esta semana en Israel-, la corrupción suele conducir a gente poco cualificada a puestos importantes.

En esa línea, Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional y uno de los fundadores de Ciudadanos, declaraba este domingo en las páginas del diario La Verdad que “quien se afilia hoy a un partido es porque quiere acceder a un cargo”. Otro eminente intelectual como es Emilio Lledó asegura que, a fuerza de engañar a los ciudadanos, el político acaba convirtiéndose en una mentira para sí mismo y que “cuando un hombre aniquilado política, mental e intelectualmente tiene poder, no solo se corrompe él, sino que destruye a la ciudad y a la mentalidad de los que constituyen esa ciudad”.

En la Región de Murcia, a diferencia de lo ocurrido en la vecina Comunidad Valenciana, los temas de corrupción no han terminado de pasar factura al partido del Gobierno, que se ha venido manteniendo ininterrumpidamente y contra viento y marea en el poder desde el año 1995. Como en el caso de Israel con Netanyahu, los comicios autonómicos de 2023 permitirán, esta vez con el concurso efectivo de la extrema derecha, que el PP se perpetúe otros cuatro años más al frente del Ejecutivo. Con ello se constatará que la similitud de nuestra comunidad con la israelí no se circunscribe tan solo a la aplicación de efectivas y modernas técnicas para riego y aprovechamiento del agua. Y así, de esta forma, hasta 2027, seguiremos clamando por más agua para todos.